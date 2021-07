Olympic Judo Results

Saturday Mixed Team Elimination Round of 16 Contest 1 Johannes Frey, Germany, def. Javad Mahjoub, IOC Refugee Olympic Team, Ippon,…

Saturday

Mixed Team

Elimination Round of 16

Contest 1

Johannes Frey, Germany, def. Javad Mahjoub, IOC Refugee Olympic Team, Ippon, Seoi-otoshi, 1:36.

Kim Minjong, South Korea, def. Duurenbayar Ulziibayar, Mongolia, Ippon, Ashi-guruma, 3:45.

Bekmurod Oltiboev, Uzbekistan, def. Henk Grol, Netherlands, Ippon, Seoi-nage, 0:19.

Peter Paltchik, Israel, def. Nicholas Mungai, Italy, Ippon, O-soto-gari, 0:31.

Contest 2

Odette Giuffrida, Italy, def. Timna Nelson Levy, Israel, Waza-Ari, Uchi-mata, 5:35.

Theresa Stoll, Germany, def. Sanda Aldass, IOC Refugee Olympic Team, Ippon, O-soto-gari, 0:36.

Sumiya Dorjsuren, Mongolia, def. Kim Jisu, South Korea, Waza-Ari, Sumi-otoshi, 5:09.

Sanne Verhagen, Netherlands, def. Diyora Keldiyorova, Uzbekistan, Ippon, Seoi-nage, 3:52.

Contest 3

Igor Wandtke, Germany, def. Ahmad Alikaj, IOC Refugee Olympic Team, Ippon, Sumi-gaeshi, 4:00.

Fabio Basile, Italy, def. Tohar Butbul, Israel, Waza-Ari, Ko-uchi-gari, 4:00.

Tsogtbaatar Tsend-Ochir, Mongolia, def. An Changrim, South Korea, Ippon, 7:20.

Khikmatillokh Turaev, Uzbekistan, def. Tornike Tsjakadoea, Netherlands, Ippon, Uchi-mata, 4:36.

Contest 4

Martyna Trajdos, Germany, def. Muna Dahouk, IOC Refugee Olympic Team, Ippon, Kesa-gatame, 1:13.

Gili Sharir, Israel, def. Maria Centracchio, Italy, Ippon, Okuri-eri-jime, 3:31.

Gankhaich Bold, Mongolia, def. Kim Seongyeon, South Korea, Waza-Ari, O-uchi-gari, 9:27.

Gulnoza Matniyazova, Uzbekistan, def. Sanne van Dijke, Netherlands, Ippon, Kuzure-kesa-gatame, 4:40.

Germany (Johannes Frey; Theresa Stoll; Igor Wandtke; Martyna Trajdos), def. IOC Refugee Olympic Team (Javad Mahjoub; Sanda Aldass; Ahmad Alikaj; Muna Dahouk), 7:25.

Israel (Peter Paltchik; Timna Nelson Levy; Tohar Butbul; Gili Sharir; Li Kochman; Raz Hershko), def. Italy (Nicholas Mungai; Odette Giuffrida; Fabio Basile; Maria Centracchio; Christian Parlati; Alice Bellandi), 26:54.

Mongolia (Duurenbayar Ulziibayar; Sumiya Dorjsuren; Tsogtbaatar Tsend-Ochir; Gankhaich Bold; Altanbagana Gantulga), def. South Korea (Kim Minjong; Kim Jisu; An Changrim; Kim Seongyeon; Gwak Donghan), 31:50.

Netherlands (Henk Grol; Sanne Verhagen; Tornike Tsjakadoea; Sanne van Dijke; Noel van T End; Guusje Steenhuis), def. Uzbekistan (Bekmurod Oltiboev; Diyora Keldiyorova; Khikmatillokh Turaev; Gulnoza Matniyazova; Davlat Bobonov; Farangiz Khojieva), 23:15.

Contest 5

Christian Parlati, Italy, def. Li Kochman, Israel, Ippon, Uchi-mata, 2:28.

Altanbagana Gantulga, Mongolia, def. Gwak Donghan, South Korea, Ippon, 6:09.

Noel van T End, Netherlands, def. Davlat Bobonov, Uzbekistan, Ippon, 3:27.

Contest 6

Raz Hershko, Israel, def. Alice Bellandi, Italy, Waza-Ari, Sumi-otoshi, 4:36.

Guusje Steenhuis, Netherlands, def. Farangiz Khojieva, Uzbekistan, Ippon, O-soto-gari, 2:14.

Golden Contest

Gili Sharir, Israel, def. Maria Centracchio, Italy, Ippon, 6:13.

Henk Grol, Netherlands, def. Bekmurod Oltiboev, Uzbekistan, Ippon, 4:07.

Quarterfinals

Contest 1

Theresa Stoll, Germany, def. Uta Abe, Japan, Ippon, 2:47.

Contest 2

Igor Wandtke, Germany, def. Shohei Ono, Japan, Waza-Ari, Tai-otoshi, 4:00.

Contest 3

Chizuru Arai, Japan, def. Giovanna Scoccimarro, Germany, Ippon, 1:41.

Contest 4

Shoichiro Mukai, Japan, def. Eduard Trippel, Germany, Waza-Ari, Seoi-nage, 4:00.

Contest 5

Akira Sone, Japan, def. Jasmin Grabowski, Germany, Ippon, 2:08.

Contest 6

Aaron Wolf, Japan, def. Johannes Frey, Germany, Waza-Ari, Kata-guruma, 4:22.

Japan (Uta Abe; Shohei Ono; Chizuru Arai; Shoichiro Mukai; Akira Sone; Aaron Wolf), def. Germany (Theresa Stoll; Igor Wandtke; Giovanna Scoccimarro; Eduard Trippel; Jasmin Grabowski; Johannes Frey), 18:58.

