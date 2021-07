Olympic Gymnastics Results

Monday Men’s Team Final 1. Japan (Kazuma Kaya; Takeru Kitazono; Daiki Hashimoto; Wataru Tanigawa), 43.800. 2. United States (Shane Wiskus;…

Monday

Men’s Team

Final

1. Japan (Kazuma Kaya; Takeru Kitazono; Daiki Hashimoto; Wataru Tanigawa), 43.800.

2. United States (Shane Wiskus; Brody Malone; Samuel Mikulak; Yul Moldauer), 43.199.

3. China (Sun Wei; Xiao Ruoteng; Lin Chaopan; Zou Jingyuan), 42.666.

4. Russia (Nikita Nagornyy; Artur Dalaloyan; David Belyavskiy; Denis Abliazin), 42.465.

5. Britain (Max Whitlock; James Hall; Joe Fraser; Giarnni Regini-Moran), 41.899.

6. Switzerland (Eddy Yusof; Christian Baumann; Pablo Braegger; Benjamin Gischard), 41.399.

7. Ukraine (Yevgen Yudenkov; Petro Pakhniuk; Illia Kovtun; Igor Radivilov), 40.565.

8. Germany (Nils Dunkel; Lukas Dauser; Andreas Toba; Philipp Herder), 38.999.

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.