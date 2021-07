Olympic Equestrian Results

Wednesday Open Dressage Individual Grand Prix Freestyle 1. Jessica von Bredow-Werndl (TSF DALERA), Germany, 91.732. 2. Isabell Werth (BELLA ROSE…

Wednesday

Open

Dressage Individual

Grand Prix Freestyle

1. Jessica von Bredow-Werndl (TSF DALERA), Germany, 91.732.

2. Isabell Werth (BELLA ROSE 2), Germany, 89.657.

3. Charlotte Dujardin (GIO), Britain, 88.543.

4. Cathrine Dufour (BOHEMIAN), Denmark, 87.507.

5. Sabine Schut-Kery (SANCEO), United States, 84.300.

6. Edward Gal (TOTAL US), Netherlands, 84.157.

7. Carina Cassoe Kruth (HEILINE’S DANCIERA), Denmark, 83.329.

8. Carl Hester (EN VOGUE), Britain, 81.818.

9. Juliette Ramel (BURIEL K.H.), Sweden, 81.182.

10. Steffen Peters (SUPPENKASPER), United States, 80.968.

11. Nanna Skodborg Merrald (ZACK), Denmark, 80.893.

12. Hans Peter Minderhoud (DREAM BOY), Netherlands, 80.682.

13. Charlotte Fry (EVERDALE), Britain, 80.614.

14. Therese Nilshagen (DANTE WELTINO OLD), Sweden, 79.721.

15. Dorothee Schneider (SHOWTIME FRH), Germany, 79.432.

16. Rodrigo Torres (FOGOSO), Portugal, 78.943.

17. Beatriz Ferrer-Salat (ELEGANCE), Spain, 77.532.

18. Brittany Fraser-Beaulieu (ALL IN), Canada, 76.404.

