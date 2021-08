Olympic Cycling Results

Sunday Women Park Final 1. Charlotte Worthington, Britain, 97.50. 2. Hannah Roberts, United States, 96.10. 3. Nikita Ducarroz, Switzerland, 89.20.…

Sunday

Women

Park

Final

1. Charlotte Worthington, Britain, 97.50.

2. Hannah Roberts, United States, 96.10.

3. Nikita Ducarroz, Switzerland, 89.20.

4. Perris Benegas, United States, 88.50.

5. Natalya Diehm, Australia, 86.00.

6. Lara Marie Lessmann, Germany, 79.60.

7. Minato Oike, Japan, 75.40.

8. Macarena Perez Grasset, Chile, 73.80.

9. Elizaveta Posadskikh, ROC, 63.00.

