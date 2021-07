Olympic Cycling Results

Thursday Men Quarterfinals Heat 1 (all Runs) 1. Sylvain Andre, France, 3 (Q). 2. Kye Whyte, Britain, 9 (Q). 3.…

Thursday

Men

Quarterfinals

Heat 1 (all Runs)

1. Sylvain Andre, France, 3 (Q).

2. Kye Whyte, Britain, 9 (Q).

3. Romain Mahieu, France, 10 (Q).

4. Corben Sharrah, United States, 11 (Q).

5. Yoshitaku Nagasako, Japan, 12.

6. Alex Limberg, South Africa, 18.

Heat 2 (all Runs)

1. Niek Kimmann, Netherlands, 4 (Q).

2. Twan van Gendt, Netherlands, 5 (Q).

3. Renato Rezende, Brazil, 10 (Q).

4. Nicolas Torres, Argentina, 13 (Q).

5. Helvijs Babris, Latvia, 15.

6. James Palmer, Canada, 16.

Heat 3 (all Runs)

1. Joris Daudet, France, 3 (Q).

2. Joris Harmsen, Netherlands, 6 (Q).

3. Tore Navrestad, Norway, 9 (Q).

4. Vincent Pelluard, Colombia, 14 (Q).

5. Simon M. Marquart, Switzerland, 14.

6. Evgeny Kleshchenko, ROC, 17.

Heat 4 (all Runs)

1. Connor Fields, United States, 4 (Q).

2. David Graf, Switzerland, 6 (Q).

3. Carlos Alberto Ramirez Yepes, Colombia, 11 (Q).

4. Alfredo Campo V., Ecuador, 12 (Q).

5. Giacomo Fantoni, Italy, 14.

6. Anthony Dean, Australia, 16.

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.