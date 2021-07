Olympic Cycling Results

Wednesday Women’s Individual Time Trial 1. Annemiek van Vleuten, Netherlands, 30:13.49. 2. Marlen Reusser, Switzerland, 31:09.96. 3. Anna van der…

Wednesday

Women’s Individual

Time Trial

1. Annemiek van Vleuten, Netherlands, 30:13.49.

2. Marlen Reusser, Switzerland, 31:09.96.

3. Anna van der Breggen, Netherlands, 31:15.12.

4. Grace Brown, Australia, 31:22.22.

5. Amber Neben, United States, 31:26.13.

6. Lisa Brennauer, Germany, 32:10.71.

7. Chloe Dygert, United States, 32:29.89.

8. Ashleigh Moolman-Pasio, South Africa, 32:37.60.

9. Juliette Labous, France, 32:42.14.

10. Elisa Longo Borghini, Italy, 33:00.89.

11. Sarah Gigante, Australia, 33:01.60.

12. Leah Kirchmann, Canada, 33:01.64.

13. Lisa Klein, Germany, 33:01.97.

14. Karol-Ann Canuel, Canada, 33:07.97.

15. Omer Shapira, Israel, 33:15.84.

16. Alena Amialiusik, Belarus, 33:21.41.

17. Emma Cecilie Joergensen, Denmark, 33:50.18.

18. Anna Shackley, Britain, 34:13.60.

19. Julie van de Velde, Belgium, 34:23.49.

20. Katrine Aalerud, Norway, 34:33.38.

21. Christine Majerus, Luxembourg, 34:34.13.

22. Eri Yonamine, Japan, 34:34.97.

23. Margarita Victo Garcia Canellas, Spain, 34:39.96.

24. Anna Plichta, Poland, 34:56.95.

25. Masomah Ali Zada, IOC Refugee Olympic Team, 44:04.31.

