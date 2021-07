Olympic Cycling Results

Sunday Men Cross-country 1. Anton Sintsov, Russia, 35:00. 2. Nino Schurter, Switzerland, 36:25. 3. Mathieu van der Poel, Netherlands, 37:37.…

Sunday

Men

Cross-country

1. Anton Sintsov, Russia, 35:00.

2. Nino Schurter, Switzerland, 36:25.

3. Mathieu van der Poel, Netherlands, 37:37.

4. Daniel McConnell, Australia.

4. Maximilian Foidl, Austria.

4. Jens Schuermans, Belgium.

4. Henrique Avancini, Brazil.

4. Luiz Henrique Cocuzzi, Brazil.

4. Thomas Pidcock, Britain.

4. Peter Disera, Canada.

4. Martin Vidaurre Kossmann, Chile.

4. Zhang Peng, China.

4. Ondrej Cink, Czech Republic.

4. Sebastian Fini Carstensen, Denmark.

4. Jordan Sarrou, France.

4. Victor Koretzky, France.

4. Manuel Fumic, Germany.

4. Maximilian Brandl, Germany.

4. Periklis Ilias, Greece.

4. Andras Parti, Hungary.

4. Shlomi Haimy, Israel.

4. Gerhard Kerschbaumer, Italy.

4. Luca Braidot, Italy.

4. Nadir Colledani, Italy.

4. Kohei Yamamoto, Japan.

4. Jose Gerardo Ulloa Arevalo, Mexico.

4. Alex Miller, Namibia.

4. Milan Vader, Netherlands.

4. Anton Cooper, New Zealand.

4. Erik Haegstad, Norway.

4. Bartlomiej Wawak, Poland.

4. Vlad Dascalu, Romania.

4. Alan Hatherly, South Africa.

4. David Valero Serrano, Spain.

4. Jofre Cullell Estape, Spain.

4. Filippo Colombo, Switzerland.

4. Mathias Flueckiger, Switzerland.

4. Christopher Blevins, United States.

Women

Road Race

1. Anna Kiesenhofer, Austria, 3:52:45.

2. Annemiek van Vleuten, Netherlands, 3:54:00.

3. Elisa Longo Borghini, Italy, 3:54:14.

4. Lotte Kopecky, Belgium, 3:54:24.

5. Marianne Vos, Netherlands, 3:54:31.

6. Lisa Brennauer, Germany, 3:54:31.

7. Coryn Rivera, United States, 3:54:31.

8. Marta Cavalli, Italy, 3:54:31.

9. Olga Zabelinskaya, Uzbekistan, 3:54:31.

10. Cecilie Uttrup Ludwig, Denmark, 3:54:31.

11. Elizabeth Deignan, Britain, 3:54:31.

12. Margarita Victo Garcia Canellas, Spain, 3:54:31.

13. Ashleigh Moolman-Pasio, South Africa, 3:54:31.

14. Katarzyna Niewiadoma, Poland, 3:54:31.

15. Anna van der Breggen, Netherlands, 3:54:31.

16. Karol-Ann Canuel, Canada, 3:55:05.

17. Alena Amialiusik, Belarus, 3:55:05.

18. Marta Lach, Poland, 3:55:13.

19. Eugenia Bujak, Slovenia, 3:55:13.

20. Christine Majerus, Luxembourg, 3:55:13.

21. Eri Yonamine, Japan, 3:55:13.

22. Paula Andrea Patino Bedoya, Colombia, 3:55:15.

23. Liane Lippert, Germany, 3:55:17.

24. Omer Shapira, Israel, 3:55:23.

25. Demi Vollering, Netherlands, 3:55:41.

26. Tiffany Cromwell, Australia, 3:55:41.

27. Anna Plichta, Poland, 3:55:58.

28. Ane Santesteban Gonzalez, Spain, 3:56:04.

29. Leah Thomas, United States, 3:56:07.

30. Juliette Labous, France, 3:56:07.

31. Chloe Dygert, United States, 3:58:51.

32. Alison Jackson, Canada, 3:59:47.

33. Tereza Neumanova, Czech Republic, 3:59:47.

34. Arlenis Sierra Canadilla, Cuba, 3:59:47.

35. Rasa Leleivyte, Lithuania, 3:59:47.

36. Leah Kirchmann, Canada, 3:59:47.

37. Katrine Aalerud, Norway, 3:59:52.

38. Na Ahreum, South Korea, 4:01:08.

39. Tamara Dronova, Russia, 4:01:08.

40. Sarah Gigante, Australia, 4:01:08.

41. Hannah Ludwig, Germany, 4:01:08.

42. Julie van de Velde, Belgium, 4:01:08.

43. Hiromi Kaneko, Japan, 4:01:08.

44. Marta Bastianelli, Italy, 4:02:16.

45. Ruth Winder, United States, 4:02:16.

46. Marlen Reusser, Switzerland, 4:02:16.

47. Grace Brown, Australia, 4:02:16.

48. Soraya Paladin, Italy, 4:08:40.

49. Amanda Spratt, Australia, DNF.

49. Valerie Demey, Belgium, DNF.

49. Anna Shackley, Britain, DNF.

49. Catalina Anais Soto Campos, Chile, DNF.

49. Sun Jiajun, China, DNF.

49. Maria Jose Vargas Barrientos, Costa Rica, DNF.

49. Antri Christoforou, Cyprus, DNF.

49. Emma Cecilie Joergensen, Denmark, DNF.

49. Mosana Debesay, Eritrea, DNF.

49. Selam Amha, Ethiopia, DNF.

49. Trixi Worrack, Germany, DNF.

49. Lizbeth Yareli Salazar Vazquez, Mexico, DNF.

49. Vera Looser, Namibia, DNF.

49. Stine Borgli, Norway, DNF.

49. Agua Marina Espinola Salinas, Paraguay, DNF.

49. Carla Oberholzer, South Africa, DNF.

49. Jutatip Maneephan, Thailand, DNF.

49. Teniel Campbell, Trinidad and Tobago, DNF.

49. Valeriya Kononenko, Ukraine, DNF.

