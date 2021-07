Olympic Canoe-Kayak Results

Monday Men Canoe Semifinal 1. Martin Thomas, France, 100.65 (Q). 2. Daniel Watkins, Australia, 101.28 (Q). 3. Ander Elosegi, Spain,…

Monday

Men

Canoe

Semifinal

1. Martin Thomas, France, 100.65 (Q).

2. Daniel Watkins, Australia, 101.28 (Q).

3. Ander Elosegi, Spain, 103.15 (Q).

4. Lukas Rohan, Czech Republic, 103.68 (Q).

5. Benjamin Savsek, Slovenia, 104.26 (Q).

6. Sideris Tasiadis, Germany, 105.35 (Q).

7. Zachary Lokken, United States, 105.97 (Q).

8. Adam Burgess, Britain, 106.18 (Q).

9. Matej Benus, Slovakia, 106.40 (Q).

10. Takuya Haneda, Japan, 107.82 (Q).

11. Matija Marinic, Croatia, 109.94.

12. Alexandr Kulikov, Kazakhstan, 110.23.

13. Thomas Koechlin, Switzerland, 111.20.

14. Grzegorz Hedwig, Poland, 112.16.

15. Liam Jegou, Ireland, 208.39.

Final

1. Benjamin Savsek, Slovenia, 98.25.

2. Lukas Rohan, Czech Republic, 101.96.

3. Sideris Tasiadis, Germany, 103.70.

4. Adam Burgess, Britain, 103.86.

5. Martin Thomas, France, 104.98.

6. Matej Benus, Slovakia, 105.60.

7. Zachary Lokken, United States, 106.08.

8. Ander Elosegi, Spain, 106.59.

9. Daniel Watkins, Australia, 108.18.

10. Takuya Haneda, Japan, 109.30.

