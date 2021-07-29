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Olympic Athletics Results

The Associated Press

July 29, 2021, 8:09 PM

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Friday

Women

100m

Preliminary Round

Heat 1

1. Natacha Ngoye Akamabi, Congo, 11.47 (Q).

2. Margaret Vanessa Barrie, Sierra Leone, 11.53 (Q).

3. Amya Clarke, Saint Kitts and Nevis, 11.67 (Q).

4. Djenebou Dante, Mali, 12.12.

5. Hadel Aboud, Libya, 12.70.

6. Bashair Obaid Al Manwari, Qatar, 13.12.

7. Kimia Yousofi, Afghanistan, 13.29.

8. Alba Mbo Nchama, Equatorial Guinea, 13.36.

9. Amed Elna, Comoros, 14.30.

Heat 2

1. Fasihi Farzaneh, Iran, 11.76 (Q).

2. Azreen Nabila Alias, Malaysia, 11.77 (Q).

3. Mudhawi Alshammari, Kuwait, 11.82 (Q).

4. Regine Tugade-Watson, Guam, 12.17.

5. Charlotte Afriat, Monaco, 12.35.

6. Silina Pha Aphay, Laos, 12.41.

7. Hsieh Hsi-En, Taiwan, 12.49.

8. Sarswati Chaudhary, Nepal, 12.91.

9. Yasmeen Aldabbagh, Saudi Arabia, 13.34.

Heat 3

1. Joella Lloyd, Antigua and Barbuda, 11.55 (Q).

2. Asimenye Simwaka, Malawi, 11.76 (Q).

3. Alvin Tehupeiory, Indonesia, 11.89 (Q).

4. Carla Scicluna, Malta, 12.11.

5. Hanna Barakat, Palestine, 12.16.

6. Mazoon Al Alawi, Oman, 12.35.

7. Aissata Deen Conte, Guinea, 12.43.

8. Matie Stanley, Tuvalu, 14.52.

9. Houleye Ba, Mauritania, 15.26.

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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