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Olympic Athletics Results

The Associated Press

July 30, 2021, 8:10 PM

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Saturday

Women

400m Hurdles

Round 1

Heat 1

1. Viktoriya Tkachuk, Ukraine, 54.80 (Q).

2. Melissa Gonzalez, Colombia, 55.32 (Q).

3. Anna Cockrell, United States, 55.37 (Q).

4. Sage Watson, Canada, 55.54 (Q).

5. Yadisleidis Pedroso, Italy, 55.57.

6. Amalie Iuel, Norway, 55.65.

7. Aminat Jamal, Bahrain, 55.90.

8. Hanne Claes, Belgium, 56.38.

Heat 2

1. Anna Ryzhykova, Ukraine, 54.56 (Q).

2. Janieve Russell, Jamaica, 54.81 (Q).

3. Paulien Couckuyt, Belgium, 54.90 (Q).

4. Linda Olivieri, Italy, 55.54 (Q).

5. Viivi Lehikoinen, Finland, 55.67.

6. Noelle Montcalm, Canada, 55.85.

7. Meghan Beesley, Britain, 55.91.

8. Chayenne da Silva, Brazil, 57.55.

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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