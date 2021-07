Olympic Athletics Results

Saturday Women 400m Hurdles Round 1 Heat 1 1. Viktoriya Tkachuk, Ukraine, 54.80 (Q). 2. Melissa Gonzalez, Colombia, 55.32 (Q).…

Saturday

Women

400m Hurdles

Round 1

Heat 1

1. Viktoriya Tkachuk, Ukraine, 54.80 (Q).

2. Melissa Gonzalez, Colombia, 55.32 (Q).

3. Anna Cockrell, United States, 55.37 (Q).

4. Sage Watson, Canada, 55.54 (Q).

5. Yadisleidis Pedroso, Italy, 55.57.

6. Amalie Iuel, Norway, 55.65.

7. Aminat Jamal, Bahrain, 55.90.

8. Hanne Claes, Belgium, 56.38.

Heat 2

1. Anna Ryzhykova, Ukraine, 54.56 (Q).

2. Janieve Russell, Jamaica, 54.81 (Q).

3. Paulien Couckuyt, Belgium, 54.90 (Q).

4. Linda Olivieri, Italy, 55.54 (Q).

5. Viivi Lehikoinen, Finland, 55.67.

6. Noelle Montcalm, Canada, 55.85.

7. Meghan Beesley, Britain, 55.91.

8. Chayenne da Silva, Brazil, 57.55.

