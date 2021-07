Olympic Archery Results

Monday Men’s Team 1/8 Elimination Round India (Atanu Das; Pravin Jadhav; Tarundeep Rai), def. Kazakhstan (Ilfat Abdullin; Denis Gankin; Sanzhar…

Monday

Men’s Team

1/8 Elimination Round

India (Atanu Das; Pravin Jadhav; Tarundeep Rai), def. Kazakhstan (Ilfat Abdullin; Denis Gankin; Sanzhar Mussayev), 6-2.

United States (Brady Ellison; Jack Williams; Jacob Wukie), def. France (Thomas Chirault; Pierre Plihon; Jean-Charles Valladont), 6-0.

Britain (Tom Hall; Patrick Huston; James Woodgate), def. Indonesia (Arif Dwi Pangestu; Alviyanto Prastyadi; Riau Ega SALSABILLA), 6-0.

