Olympic 3×3 Basketball Results

Wednesday

Men

Semifinals

ROC (Alexander Zuev; Ilia Karpenkov; Kirill Pisklov; Stanislav Sharov), def. Serbia (Dusan Domovic Bulut; Dejan Majstorovic; Aleksandar Ratkov; Mihailo Vasic), 21-10.

Women

Semifinals

United States (Allisha Gray; Kelsey Plum; Stefanie Dolson; Jacquelyn Young), def. France (Mamignan Toure; Laetitia Guapo; Ana Maria Filip; Marie-Eve Paget), 18-16.

