Olympic 3×3 Basketball Results

Monday

Men

Pool Round

Netherlands (Jessey Voorn; Dimeo van der Horst; Arvin Slagter; Ross Bekkering), def. Japan (Ira Brown; Tomoya Ochiai; Ryuto Yasuoka; Keisei Tominaga), 21-20.

China (Gao Shiyan; Hu Jinqiu; Li Haonan; Yan Peng), def. Belgium (Rafael Bogaerts; Nick Celis; Thibaut Vervoort; Thierry Marien), 21-20.

Women

Pool Round

China (Zhang Zhiting; Wan Jiyuan; Yang Shuyu; Wang Lili), def. Japan (Mio Shinozaki; Risa Nishioka; Stephanie Mawuli; Mai Yamamoto), 15-12.

Romania (Gabriela Marginean; Ancuta Stoenescu; Sonia Ursu; Claudia Cuic), def. Mongolia (Khulan Onolbaatar; Chimeddolgor Enkhtaivan; Solongo Bayasgalan; Tserenlkham Munkhsaikhan), 22-14.

