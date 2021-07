Norway 29, Netherlands 27 Norway 16 13 — 29 Netherlands 13 14 — 27 Norway_N. Moerk 9, V. Kristiansen 6,…

Norway 29, Netherlands 27

Norway 16 13 — 29 Netherlands 13 14 — 27

Norway_N. Moerk 9, V. Kristiansen 6, S. Bredal Oftedal 3, K. Breistoel 3, M. Frafjord 2, C. Herrem 2, S. Skogrand 2, K. Brattset Dale 1, S. Solberg Isaksen 1.

Netherlands_I. Smits 7, D. Snelder 5, L. Abbingh 4, M. Freriks 3, D. Housheer 3, K. Dulfer 2, N. Groot 2, B. van Wetering 1.

Red Cards_None.

Referees_Viktoriia Alpaidze, Russia. Tatiana Berezkina, Russia. Bojan Lah, Slovenia. David Sok, Slovenia. Dragan Nachevski, Macedonia. Stella Vartanyan, Russia. Arijana Vojic, Bosnia and Herzegovina.

