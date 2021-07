NHRA Sonoma Nationals

Friday Sonoma Raceway Sonoma, Calif. Friday’s First-round Qualifying Top Fuel 1. Brittany Force, 3.694 seconds, 329.42 mph; 2. Antron Brown,…

1. Brittany Force, 3.694 seconds, 329.42 mph; 2. Antron Brown, 3.724, 326.71; 3. Leah Pruett, 3.749, 323.97; 4. Justin Ashley, 3.761, 325.37; 5. Doug Kalitta, 4.166, 202.85; 6. Steve Torrence, 4.191, 194.44; 7. Shawn Langdon, 4.269, 193.85; 8. Buddy Hull, 4.316, 239.95; 9. Ron August, 4.930, 150.92; 10. Clay Millican, 9.046, 77.83; 11. Mike Salinas, 10.712, 47.38.

Funny Car

1. Ron Capps, Dodge Charger, 3.897, 328.78; 2. Alexis DeJoria, Toyota Camry, 3.898, 325.61; 3. Matt Hagan, Charger, 3.909, 328.94; 4. Robert Hight, Chevy Camaro, 3.948, 324.59; 5. Jim Campbell, Charger, 4.042, 316.08; 6. Steven Densham, Ford Mustang, 4.099, 245.81; 7. Jeff Diehl, Camry, 4.106, 305.56; 8. Cruz Pedregon, Charger, 4.139, 229.35; 9. Tim Wilkerson, Mustang, 4.172, 227.00; 10. J.R. Todd, Camry, 5.701, 120.89; 11. Paul Lee, Charger, 6.300, 109.40; 12. Alex Miladinovich, Camry, 6.483, 108.93; 13. Chris Morel, Charger, 6.540, 103.23; 14. Bob Tasca III, Mustang, 6.610, 96.22; 15. John Force, Camaro, 7.688, 86.93; 16. Blake Alexander, Mustang, 8.125, 68.76. Not Qualified: 17. Jason Rupert, 8.382, 77.91; 18. Terry Haddock, 11.342, 71.14; 19. Tony Jurado, broke.

Pro Stock

1. Matt Hartford, Chevy Camaro, 6.533, 209.92; 2. Kyle Koretsky, Camaro, 6.538, 209.65; 3. Aaron Stanfield, Camaro, 6.548, 209.69; 4. Greg Anderson, Camaro, 6.551, 210.14; 5. Kenny Delco, Camaro, 6.552, 210.37; 6. Val Smeland, Camaro, 6.557, 209.65; 7. Chris McGaha, Camaro, 6.562, 210.11; 8. Erica Enders, Camaro, 6.567, 209.56; 9. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.570, 208.91; 10. Dallas Glenn, Camaro, 6.574, 210.08; 11. Aaron Strong, Camaro, 6.604, 208.81; 12. Steve Graham, Camaro, 6.660, 206.70; 13. Deric Kramer, Camaro, 6.670, 208.55; 14. Alex Laughlin, Camaro, 6.704, 207.56; 15. Alan Prusiensky, Dodge Dart, 6.713, 205.10; 16. Mason McGaha, Camaro, 7.940, 111.84.

Pro Stock Motorcycle

1. Andrew Hines, Buell, 6.761, 201.67; 2. Matt Smith, EBR, 6.769, 203.28; 3. Angie Smith, EBR, 6.773, 200.50; 4. Karen Stoffer, Suzuki, 6.808, 197.22; 5. Jerry Savoie, Suzuki, 6.825, 196.64; 6. Scotty Pollacheck, EBR, 6.835, 196.64; 7. Eddie Krawiec, Buell, 6.838, 200.38; 8. Jianna Salinas, Suzuki, 6.965, 190.59; 9. Ryan Oehler, EBR, 7.016, 193.38; 10. Joey Gladstone, Suzuki, 7.032, 199.02; 11. Cory Reed, Suzuki, 7.140, 197.42; 12. Scott Bottorff, Buell, 7.211, 187.76; 13. Angelle Sampey, Suzuki, 7.211, 148.44; 14. Jim Underdahl, Suzuki, broke; 15. Steve Johnson, Suzuki, broke.

