NHRA Lucas Oil Winternationals Results

Friday At Auto Club Raceway Pomona, Calif. Friday’s first-round results Top Fuel 1. Leah Pruett, 3.780 seconds, 321.88 mph; 2.…

Friday At Auto Club Raceway Pomona, Calif. Friday’s first-round results Top Fuel

1. Leah Pruett, 3.780 seconds, 321.88 mph; 2. Mike Salinas, 3.840, 308.35; 3. Buddy Hull, 4.105, 278.69; 4. Shawn Langdon, 5.158, 132.46; 5. Steven Chrisman, 5.406, 129.70; 6. Brittany Force, 5.429, 120.68; 7. Antron Brown, 5.792, 116.59; 8. Doug Kalitta, 6.343, 109.52; 9. Jim Maroney, 6.807, 88.33; 10. Justin Ashley, 6.857, 84.46; 11. Clay Millican, 6.951, 82.60; 12. Steve Torrence, 6.956, 81.68; 13. Brandon Welch, broke.

Funny Car

1. Blake Alexander, Ford Mustang, 3.961, 318.84; 2. Robert Hight, Chevy Camaro, 3.962, 327.11; 3. Cruz Pedregon, Dodge Charger, 3.967, 317.34; 4. Ron Capps, Charger, 3.971, 318.69; 5. Matt Hagan, Charger, 4.009, 312.13; 6. J.R. Todd, Toyota Camry, 4.044, 322.04; 7. Bob Tasca III, Mustang, 4.226, 225.56; 8. Jeff Diehl, Camry, 4.259, 272.23; 9. Jim Campbell, Charger, 4.340, 216.90; 10. John Force, Camaro, 4.552, 283.67; 11. Tim Wilkerson, Mustang, 6.149, 107.49; 12. Bobby Bode, Mustang, 6.589, 102.63; 13. Paul Lee, Charger, 6.748, 100.40; 14. Jason Rupert, Mustang, 6.751, 96.05; 15. Alexis DeJoria, Camry, 7.277, 87.52; 16. Terry Haddock, Mustang, 11.265, 81.39. Not Qualified: 17. Steven Densham, 13.921, 72.75.

Pro Stock

1. Greg Anderson, Chevy Camaro, 6.588, 209.23; 2. Erica Enders, Camaro, 6.590, 207.15; 3. Matt Hartford, Camaro, 6.593, 207.82; 4. Kyle Koretsky, Camaro, 6.604, 208.17; 5. Aaron Stanfield, Camaro, 6.605, 206.64; 6. Mason McGaha, Camaro, 6.609, 208.39; 7. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.626, 206.45; 8. Aaron Strong, Camaro, 6.634, 206.86; 9. Kenny Delco, Camaro, 6.636, 208.88; 10. Dallas Glenn, Camaro, 6.644, 208.01; 11. Alan Prusiensky, Dodge Dart, 6.728, 203.58; 12. Rob Tucker, Dart, 8.527, 111.40; 13. Deric Kramer, Camaro, 12.446, 71.31. Not Qualified: 14. Chris McGaha, broke.

Pro Stock Motorcycle

1. Matt Smith, EBR, 6.806, 199.20; 2. Scotty Pollacheck, EBR, 6.865, 196.64; 3. Joey Gladstone, Suzuki, 6.889, 195.73; 4. Andrew Hines, Buell, 6.893, 197.39; 5. Angie Smith, EBR, 6.901, 195.42; 6. Eddie Krawiec, Buell, 6.903, 198.44; 7. Jerry Savoie, Suzuki, 6.945, 187.39; 8. Jianna Salinas, Suzuki, 7.056, 187.89; 9. Freddie Camarena, Suzuki, 7.147, 190.19; 10. Cory Reed, Suzuki, 7.160, 182.23; 11. Jim Underdahl, Suzuki, 8.525, 111.62; 12. Karen Stoffer, Suzuki, 9.916, 83.63; 13. Steve Johnson, Suzuki, broke.

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.