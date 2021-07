Montenegro 33, Angola 22 Montenegro 13 20 — 33 Angola 12 10 — 22 Montenegro_J. Radicevic 12, T. Brnovic 4,…

Montenegro 13 20 — 33 Angola 12 10 — 22

Montenegro_J. Radicevic 12, T. Brnovic 4, I. Grbic 4, M. Mehmedovic 4, D. Mugosa 3, D. Jaukovic 2, E. Ramusovic 2, A. Klikovac 1, M. Pletikosic 1.

Angola_N. Fonseca 6, N. Santos 4, I. Guialo 3, H. Paulo 2, M. Quizelete 2, L. Venancio 2, M. Cazanga 1, W. Dombaxi 1, A. Kassoma 1.

Red Cards_None.

Referees_Viktoriia Alpaidze, Russia. Tatiana Berezkina, Russia. Mirza Kurtagic, Sweden. Mattias Wetterwik, Sweden. Felix Ratz, Switzerland. Stella Vartanyan, Russia. Arijana Vojic, Bosnia and Herzegovina.

