Montenegro 28, South Korea 26 Montenegro 13 15 — 28 South Korea 11 15 — 26 Montenegro_J. Radicevic 6, D.…

Montenegro 28, South Korea 26

Montenegro 13 15 — 28 South Korea 11 15 — 26

Montenegro_J. Radicevic 6, D. Jaukovic 5, M. Mehmedovic 5, T. Brnovic 4, A. Klikovac 2, E. Ramusovic 2, J. Despotovic 1, I. Grbic 1, D. Mugosa 1, N. Vukcevic 1.

South Korea_Lee M. 10, Choi S. 4, Jo H. 4, Ryu E. 3, Jung Y. 2, Kang K. 1, Kim J. 1, Sim H. 1.

Red Cards_None.

Referees_Heidy Elsaied, Egypt. Yasmina Elsaied, Egypt. Mirza Kurtagic, Sweden. Mattias Wetterwik, Sweden. Balazs Soos, Hungary. Monika Hagen, Norway. Branka Maric, Serbia.

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.