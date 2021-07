Montenegro 15, Australia 10 Montenegro 4 2 4 5 — 15 Australia 5 2 1 2 — 10 First Quarter_1,…

Montenegro 15, Australia 10

Montenegro 4 2 4 5 — 15 Australia 5 2 1 2 — 10

First Quarter_1, Australia, R. Campbell, 7:34. 2, Australia, T. Putt, 5:46. 3, Australia, G. Ford, 4:41 (PP). 4, Montenegro, D. Brguljan, 4:09 (PP). 5, Australia, R. Campbell, 3:44. 6, Montenegro, A. Ukropina, 3:18. 7, Montenegro, D. Matkovic, 1:33 (PP). 8, Montenegro, U. Cuckovic, 0:38. 9, Australia, R. Campbell, 0:12.

Second Quarter_10, Australia, A. Younger, 5:54. 11, Montenegro, A. Ivovic, 5:39 (PS). 12, Montenegro, D. Matkovic, 4:39 (PP). 13, Australia, B. Edwards, 4:11 (PP).

Third Quarter_14, Montenegro, A. Ukropina, 6:46 (PP). 15, Montenegro, U. Cuckovic, 6:14. 16, Montenegro, A. Ukropina, 3:33 (PP). 17, Montenegro, M. Petkovic, 1:13. 18, Australia, G. Tomasevic, 0:58.

Fourth Quarter_19, Montenegro, A. Ukropina, 7:04. 20, Australia, B. Edwards, 6:37 (PP). 21, Montenegro, M. Petkovic, 5:58 (PP). 22, Montenegro, M. Petkovic, 4:12. 23, Montenegro, D. Matkovic, 3:11 (PP). 24, Australia, A. Younger, 1:54 (PP). 25, Montenegro, M. Perkovic, 0:46 (PP).

Exclusions_Montenegro 11 (D. Banicevic 1, U. Cuckovic 1, A. Ivovic 1, D. Brguljan 2, V. Popadic 2, A. Ukropina 2, S. Vidovic 2); Australia 12 (L. Edwards 1, N. Power 1, T. Putt 1, A. Roach 1, B. Edwards 2, G. Tomasevic 2, G. Ford 4).

4 Minute Exclusions_Montenegro None; Australia None.

Penalty Fouls_Montenegro None; Australia 1 (R. Howden 1).

Ejections_Montenegro None; Australia 1 (G. Ford).

Referees_Adrian Alexandrescu, Romania. Alessandro Severo, Italy. Tamas Molnar, International Swimming Federation. William Shaw, International Swimming Federation.

