MLS Leaders

Through Sunday, July 4

Goals Javier Hernandez, LA 10 Raul Ruidiaz, SEA 9 Daniel Salloi, KC 7 Gustavo Bou, NE 6 Nani, ORL 6 Alan Pulido, KC 6 Maximiliano Urruti, HOU 6 Gonzalo Higuain, MCF 5 Ola Kamara, DC 5 Damir Kreilach, RSL 5 Jesus Medina, NYC 5 Ricardo Pepi, DAL 5 Assists Carles Gil, NE 10 Fabio, NYR 6 Joao Paulo, SEA 5 Tesho Akindele, ORL 4 Michael Bradley, TOR 4 Aaron Herrera, RSL 4 Patryk Klimala, NYR 4 Randall Leal, NSH 4 Jamiro Monteiro, PHI 4 Chris Mueller, ORL 4 Mauricio Pereyra, ORL 4 Jack Price, COL 4 Romell Quioto, MTL 4 Anton Tinnerholm, NYC 4 Carlos Vela, LFC 4

Shots Raul Ruidiaz, SEA 46 Valentin Castellanos, NYC 41 Alan Pulido, KC 41 Maximiliano Urruti, HOU 39 Daniel Salloi, KC 36 Adam Buksa, NE 33 Emanuel Reynoso, MIN 33 Franco Jara, DAL 31 Robert Beric, CHI 30 Fabio, NYR 29

Shots on Goal Randall Leal, NSH 19 Raul Ruidiaz, SEA 18 Maximiliano Urruti, HOU 17 Valentin Castellanos, NYC 16 Gonzalo Higuain, MCF 15 Javier Hernandez, LA 14 Jesus Medina, NYC 14 Daniel Salloi, KC 14 Cade Cowell, SJ 13 Nani, ORL 12 Lucas Zelarayan, CLB 12

Cautions Leandro Gonzalez Pirez, MCF 7 Eric Remedi, SJ 7 Victor Wanyama, MTL 6 Lucas Cavallini, VAN 5 Gregore, MCF 5 Fafa Picault, HOU 5 Matias Vera, HOU 5 Dario Zuparic, POR 5

17 players tied with 4

Cards Y R TOTAL Leandro Gonzalez Pirez, MCF 7 0 7 Eric Remedi, SJ 7 0 7 Gregore, MCF 5 1 6 Victor Wanyama, MTL 6 0 6 Lucas Cavallini, VAN 5 0 5 Fafa Picault, HOU 5 0 5 Matias Vera, HOU 5 0 5 Dario Zuparic, POR 5 0 5

19 players tied with 4

Goals-Allowed Avg. Stefan Frei, SEA 0.40 Pedro Gallese, ORL 0.57 Tyler Miller, MIN 0.57 Bill Hamid, DC 0.60 Stefan Cleveland, SEA 0.86 Eloy Room, CLB 0.90 Andre Blake, PHI 0.92 Tim Melia, KC 1.00 Brad Stuver, ATX 1.00 Joe Willis, NSH 1.00

Shutouts Andre Blake, PHI 6 Joe Willis, NSH 5 Carlos Miguel Coronel, NYR 4 Pedro Gallese, ORL 4 Tyler Miller, MIN 4 Brad Stuver, ATX 4 William Yarbrough, COL 4 Clement Diop, MTL 3 Brad Guzan, ATL 3 Bill Hamid, DC 3 Sean Johnson, NYC 3 Eloy Room, CLB 3 Matt Turner, NE 3

Saves Brad Stuver, ATX 54 Jonathan Bond, LA 53 Andre Blake, PHI 43 Matt Turner, NE 41 JT Marcinkowski, SJ 40 Marko Maric, HOU 38 Brad Guzan, ATL 37 Bobby Shuttleworth, CHI 37 Maxime Crepeau, VAN 35 Carlos Miguel Coronel, NYR 33 William Yarbrough, COL 33

