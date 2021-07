LPGA Volunteers of America Classic Par Scores The Associated Press

Saturday At Old American Golf Club The Colony, Texas. Purse: $1.5 million Yardage: 6,459; Par: 71 a-amateur Third Round Jin Young Ko 63-70-66_199 -14 Esther Henseleit 66-70-64_200 -13 Matilda Castren 66-66-68_200 -13 Jeongeun Lee6 64-70-69_203 -10 Angela Stanford 69-70-65_204 -9 Ana Belac 68-68-68_204 -9 Stacy Lewis 68-69-68_205 -8 Paula Reto 68-69-68_205 -8 In Gee Chun 64-72-69_205 -8 Gaby Lopez 69-66-70_205 -8 Min-G Kim 65-74-67_206 -7 Marina Alex 69-69-68_206 -7 Perrine Delacour 66-72-68_206 -7 Jaye Marie Green 68-69-69_206 -7 Celine Boutier 68-67-71_206 -7 Mirim Lee 73-70-64_207 -6 Sei Young Kim 70-68-69_207 -6 Pornanong Phatlum 69-69-69_207 -6 Hyo Joo Kim 69-68-70_207 -6 Katherine Kirk 68-69-70_207 -6 Celine Herbin 68-68-71_207 -6 Nanna Koerstz Madsen 68-70-70_208 -5 Brianna Do 69-72-68_209 -4 Peiyun Chien 70-70-69_209 -4 Dana Finkelstein 67-72-70_209 -4 Lauren Coughlin 68-70-71_209 -4 Ssu-Chia Cheng 67-71-71_209 -4 Emma Talley 65-73-71_209 -4 Kendall Dye 70-71-69_210 -3 Yealimi Noh 70-70-70_210 -3 Clariss Guce 69-71-70_210 -3 Yu Liu 70-68-72_210 -3 Lindy Duncan 69-69-72_210 -3 Jackie Stoelting 69-69-72_210 -3 Gerina Piller 66-72-72_210 -3 Jasmine Suwannapura 66-71-73_210 -3 Mind Muangkhumsakul 72-71-68_211 -2 Alana Uriell 71-72-68_211 -2 Cindy LaCrosse 71-72-68_211 -2 Kristen Gillman 69-74-68_211 -2 Aditi Ashok 71-71-69_211 -2 Sung Hyun Park 74-67-70_211 -2 Lauren Kim 70-71-70_211 -2 Lizette Salas 70-71-70_211 -2 Sarah Jane Smith 66-74-71_211 -2 Lee Lopez 73-65-73_211 -2 Vicky Hurst 68-74-70_212 -1 Eun-Hee Ji 70-71-71_212 -1 Bianca Pagdanganan 70-70-72_212 -1 Jeongeun Lee 68-72-72_212 -1 Stephanie Meadow 73-70-70_213 E Esther Lee 71-72-70_213 E Jenny Shin 71-72-70_213 E Na Yeon Choi 71-72-70_213 E Linnea Johansson 70-73-70_213 E Maia Schechter 69-74-70_213 E Lindsey Weaver 71-71-71_213 E Cheyenne Knight 71-71-71_213 E Dottie Ardina 70-72-71_213 E Farah Bernadette O’Keefe (a) 69-73-71_213 E Fatima Fernandez Cano 71-70-72_213 E Caroline Inglis 71-70-72_213 E Ayako Uehara 69-72-72_213 E Min Seo Kwak 71-69-73_213 E Carlota Ciganda 72-70-72_214 +1 Albane Valenzuela 70-72-72_214 +1 Anna Nordqvist 71-71-73_215 +2 Cydney Clanton 68-74-73_215 +2 Pavarisa Yoktuan 70-71-74_215 +2 Jing Yan 76-67-73_216 +3 Elin Arvidsson 74-69-73_216 +3 Isi Gabsa 67-76-73_216 +3 Kris Tamulis 68-73-75_216 +3 Katherine Perry-Hamski 68-71-77_216 +3 Paula Creamer 72-71-74_217 +4 Jenny Coleman 68-73-76_217 +4 Elizabeth Szokol 69-73-77_219 +6 Liz Nagel 70-73-78_221 +8 Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.