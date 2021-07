LPGA Volunteers of America Classic Par Scores

Friday At Old American Golf Club The Colony, Texas. Purse: $1.5 million Yardage: 6,459; Par: 71 a-amateur (72 players did…

Friday At Old American Golf Club The Colony, Texas. Purse: $1.5 million Yardage: 6,459; Par: 71 a-amateur

(72 players did not complete second round before suspended play)

Second Round

Matilda Castren 66-66_132 -10

Jeongeun Lee6 64-70_134 -8

Celine Boutier 68-67_135 -7

Celine Herbin 68-68_136 -6

Esther Henseleit 66-70_136 -6

In Gee Chun 64-72_136 -6

Hyo Joo Kim 69-68_137 -5

Paula Reto 68-69_137 -5

Yu Liu 70-68_138 -4

Pornanong Phatlum 69-69_138 -4

Jackie Stoelting 69-69_138 -4

Nanna Koerstz Madsen 68-70_138 -4

Ssu-Chia Cheng 67-71_138 -4

Perrine Delacour 66-72_138 -4

Dana Finkelstein 67-72_139 -3

Min Seo Kwak 71-69_140 -2

Peiyun Chien 70-70_140 -2

Yealimi Noh 70-70_140 -2

Clariss Guce 69-71_140 -2

Jeongeun Lee 68-72_140 -2

Sung Hyun Park 74-67_141 -1

Lauren Kim 70-71_141 -1

Lizette Salas 70-71_141 -1

Pavarisa Yoktuan 70-71_141 -1

Ayako Uehara 69-72_141 -1

Brianna Do 69-72_141 -1

Jenny Coleman 68-73_141 -1

Carlota Ciganda 72-70_142 E

Aditi Ashok 71-71_142 E

Anna Nordqvist 71-71_142 E

Lindsey Weaver 71-71_142 E

Albane Valenzuela 70-72_142 E

a-Farah O’Keefe 69-73_142 E

Vicky Hurst 68-74_142 E

Jing Yan 76-67_143 +1

Elin Arvidsson 74-69_143 +1

Mirim Lee 73-70_143 +1

Mind Muangkhumsakul 72-71_143 +1

Alana Uriell 71-72_143 +1

Mariah Stackhouse 75-69_144 +2

Luna Sobron Galmes 74-70_144 +2

Alejandra Llaneza 72-72_144 +2

Frida Kinhult 74-71_145 +3

Maddie McCrary 73-72_145 +3

Louise Ridderstrom 73-72_145 +3

Wichanee Meechai 73-72_145 +3

a-Avery Zweig 72-73_145 +3

Alena Sharp 72-73_145 +3

A Lim Kim 71-74_145 +3

Linnea Strom 71-74_145 +3

a-Bailey Shoemaker 72-74_146 +4

Janie Jackson 70-76_146 +4

Sarah Burnham 70-76_146 +4

Caroline Hedwall 75-72_147 +5

Kristin Coleman 75-72_147 +5

Jillian Hollis 75-72_147 +5

Brittany Lang 74-73_147 +5

Jacqui Concolino 73-74_147 +5

Kyung Kim 71-76_147 +5

Rachel Rohanna 75-75_150 +8

Jane Park 73-77_150 +8

Maria Fassi 73-77_150 +8

Laetitia Beck 76-75_151 +9

Jaclyn Lee 77-75_152 +10

Meredith Duncan 76-77_153 +11

Kris Tschetter 78-80_158 +16

Leaderboard at time of suspended play

SCORE THRU

1. Matilda Castren -10 F

T2. Jeongeun Lee6 -8 F

T2. Jin Young Ko -8 4

T4. Celine Boutier -7 F

T4. Gerina Piller -7 5

T6. Celine Herbin -6 F

T6. Esther Henseleit -6 F

T6. In Gee Chun -6 F

T9. Hyo Joo Kim -5 F

T9. Paula Reto -5 F

