LPGA Marathon Classic Par Scores

Saturday At Highland Meadows Golf Club Sylvania, Ohio Purse: $2 million Yardage: 6,578; Par: 71 a-amateur Third Round

Nasa Hataoka 61-69-64_194 -19

Elizabeth Szokol 67-66-67_200 -13

Mina Harigae 66-66-68_200 -13

Esther Henseleit 70-64-67_201 -12

Yuka Saso 71-67-64_202 -11

Amy Yang 67-70-65_202 -11

Austin Ernst 69-67-66_202 -11

Caroline Masson 68-68-66_202 -11

Stacy Lewis 68-70-65_203 -10

Brittany Lincicome 67-69-67_203 -10

Danielle Kang 70-65-68_203 -10

Jasmine Suwannapura 68-67-68_203 -10

Jennifer Kupcho 69-65-69_203 -10

Gerina Piller 69-65-69_203 -10

Leona Maguire 69-68-67_204 -9

Su Oh 69-67-68_204 -9

Ssu-Chia Cheng 66-70-68_204 -9

Megan Khang 68-67-69_204 -9

Matilda Castren 66-69-69_204 -9

Ariya Jutanugarn 66-69-69_204 -9

Lauren Stephenson 65-69-70_204 -9

Jennifer Song 67-72-66_205 -8

Andrea Lee 71-67-67_205 -8

Inbee Park 71-67-67_205 -8

Perrine Delacour 69-69-67_205 -8

Brittany Altomare 69-68-68_205 -8

Chella Choi 68-66-71_205 -8

Celine Boutier 71-71-64_206 -7

P. Thanapolboonyaras 73-68-65_206 -7

Esther Lee 76-64-66_206 -7

Alana Uriell 70-66-70_206 -7

Alison Lee 67-66-73_206 -7

Sarah Schmelzel 71-70-66_207 -6

Carlota Ciganda 70-71-66_207 -6

Sarah Burnham 70-70-67_207 -6

Linnea Strom 68-69-70_207 -6

Nuria Iturrioz 75-67-66_208 -5

Mel Reid 69-72-67_208 -5

Brooke M. Henderson 70-70-68_208 -5

Bronte Law 73-66-69_208 -5

Pornanong Phatlum 69-70-69_208 -5

Yealimi Noh 66-73-69_208 -5

Paula Reto 73-65-70_208 -5

Pajaree Anannarukarn 69-69-70_208 -5

Christina Kim 68-67-73_208 -5

Cheyenne Knight 69-71-69_209 -4

Ana Belac 69-70-70_209 -4

Azahara Munoz 69-70-70_209 -4

Lee Lopez 70-68-71_209 -4

Haeji Kang 71-71-68_210 -3

Bianca Pagdanganan 71-71-68_210 -3

Liz Nagel 69-73-68_210 -3

Mi Hyang Lee 72-69-69_210 -3

Caroline Inglis 70-71-69_210 -3

Mo Martin 70-70-70_210 -3

Cristie Kerr 68-72-70_210 -3

Gemma Dryburgh 70-69-71_210 -3

Jessica Korda 70-69-71_210 -3

Celine Herbin 72-66-72_210 -3

Katherine Kirk 71-71-69_211 -2

Jenny Coleman 71-69-71_211 -2

Lauren Coughlin 68-72-71_211 -2

Pavarisa Yoktuan 73-66-72_211 -2

Jennifer Chang 72-70-70_212 -1

Sarah Kemp 70-72-70_212 -1

Jeongeun Lee 71-70-71_212 -1

Albane Valenzuela 71-70-71_212 -1

Kris Tamulis 72-67-73_212 -1

Jing Yan 72-70-71_213 E

Mirim Lee 67-75-71_213 E

Lindy Duncan 70-71-72_213 E

So Yeon Ryu 72-67-74_213 E

Muni He 70-67-76_213 E

Yujeong Son 72-70-72_214 +1

A Lim Kim 68-69-77_214 +1

Min Lee 68-73-74_215 +2

Jaye Marie Green 71-71-75_217 +4

In Kyung Kim 72-69-76_217 +4

Vicky Hurst 70-72-76_218 +5

