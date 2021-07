LPGA Dow Great Lakes Bay Invitational Scores

Wednesday At Midland Country Club Midland, Mich. Purse: $2.3 million Yardage: 6,277; Par: 70 Team Scoring First Round KORDA, N./KORDA,…

Wednesday At Midland Country Club Midland, Mich. Purse: $2.3 million Yardage: 6,277; Par: 70 Team Scoring First Round

KORDA, N./KORDA, J. 65_65

SUWANNAPURA, J./CLANTON, C. 65_65

ANANNARUKARN,/ASHOK, A. 65_65

STEPHENSON, L./HOLLIS, J. 65_65

CIGANDA, C./REID, M. 66_66

MEECHAI, W./YOKTUAN, P. 66_66

RYU, S.Y./PARK, I. 67_67

JUTANUGARN, A./JUTANUGARN, M. 67_67

LEE6, JE./HUR, M. J. 67_67

KANG, D./KO, L. 68_68

LINCICOME, B./LANG, B. 68_68

MASSON, C./ERNST, A. 68_68

HERBIN, C./ITURRIOZ, N. 68_68

PARK, H.Y./SONG, J. 69_69

LEWIS, S./FASSI, M. 69_69

LEE, MJ./SASO, Y. 69_69

LAW, B./SAGSTROM, M. 69_69

THOMPSON, L./HATAOKA, N. 69_69

WEAVER, L./LEE, A. 69_69

TAN, K./LOPEZ, L. 69_69

INGLIS, C./DO, B. 69_69

SCHMELZEL, S./PAGDANGANAN, B. 69_69

STACKHOUSE, M./WOODS, C. 69_69

KIM, A LIM/NOH, Y. 69_69

MARTIN, M./HURST, V. 69_69

KERR, C./MEADOW, S. 69_69

KNIGHT, C./SZOKOL, E. 69_69

RETO, P./ARDINA, D. 69_69

KHANG, M./EWING, A. 70_70

O’TOOLE, R./JACKSON, J. 70_70

SMITH, S.J./LINDBERG, P. 70_70

SCHECHTER, M./GONZALEZ ESCAL 70_70

YANG, A./KANG, HJ. 70_70

KIM, H.J./JI, E-H. 71_71

STROM, L./JOHANSSON, L. 71_71

DARQUEA, D./COUGHLIN, L. 71_71

LEE, J.E./CHOI, N.Y. 71_71

STOELTING, J./PERRY, K. 71_71

COLEMAN, J./DELACOUR, P. 71_71

HENDERSON, B.M./CHUN, I.G. 71_71

POPOV, S./VAN DAM, A. 71_71

ALEX, M./GREEN, J.M. 71_71

MUANGKHUMSAKUL/PANNARAT, T. 71_71

NAGEL, E./GULBIS, N. 72_72

LEE, AN./KIM, L. 72_72

RIDDERSTROM, L./TAMULIS, K. 72_72

SHARP, A./KEMP, S. 72_72

EWART SHADOFF,/TALLEY, E. 72_72

MOLINARO, G./HOLMQVIST, D. 72_72

ALTOMARE, B./YIN, A. 72_72

KUPCHO, J./HARIGAE, M. 72_72

LOPEZ, G./SOBRON, L. 72_72

GILLMAN, K./CHANG, J. 72_72

LEE, ES./KWAK, M. 73_73

PARK, A./KIM, KY. 73_73

MCPHERSON, K./DYE, K. 73_73

LEE, M.H./CHOI, C. 73_73

CONCOLINO, J./WALSHE, A. 73_73

KIRK, K./OLSON, A. 73_73

AVERYHARDT, S./UWADIA, A. 74_74

SALAS, L./BUHAI, A. 74_74

MOORE, H./URIELL, A. 74_74

YAMAGUCHI, S./SON, Y. 74_74

TORRES, M./STEEN, M. 74_74

PHATLUM, P./NIPHATSOPHON. 75_75

CHAN, T./HE, M. 76_76

HSU, W./LEE, M. 76_76

LEE, JA./DRYBURGH, G. 76_76

BELAC, A./BURNHAM, S. 78_78

HARTLAGE, L./LYNE, M. 78_78

MICHAELS, S./BUNCH, A. 78_78

