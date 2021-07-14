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LPGA Dow Great Lakes Bay Invitational Par Scores

The Associated Press

July 14, 2021, 7:21 PM

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Wednesday
At Midland Country Club
Midland, Mich.
Purse: $2.3 million
Yardage: 6,256; Par: 70
First Round

KORDA, N./KORDA, J. 65_65  -5

SUWANNAPURA, J./CLANTON, C. 65_65  -5

ANANNARUKARN,/ASHOK, A. 65_65  -5

STEPHENSON, L./HOLLIS, J. 65_65  -5

CIGANDA, C./REID, M. 66_66  -4

MEECHAI, W./YOKTUAN, P. 66_66  -4

RYU, S.Y./PARK, I. 67_67  -3

JUTANUGARN, A./JUTANUGARN, M. 67_67  -3

LEE6, JE./HUR, M. J. 67_67  -3

KANG, D./KO, L. 68_68  -2

LINCICOME, B./LANG, B. 68_68  -2

MASSON, C./ERNST, A. 68_68  -2

HERBIN, C./ITURRIOZ, N. 68_68  -2

PARK, H.Y./SONG, J. 69_69  -1

LEWIS, S./FASSI, M. 69_69  -1

LEE, MJ./SASO, Y. 69_69  -1

LAW, B./SAGSTROM, M. 69_69  -1

THOMPSON, L./HATAOKA, N. 69_69  -1

WEAVER, L./LEE, A. 69_69  -1

TAN, K./LOPEZ, L. 69_69  -1

INGLIS, C./DO, B. 69_69  -1

SCHMELZEL, S./PAGDANGANAN, B. 69_69  -1

STACKHOUSE, M./WOODS, C. 69_69  -1

KIM, A LIM/NOH, Y. 69_69  -1

MARTIN, M./HURST, V. 69_69  -1

KERR, C./MEADOW, S. 69_69  -1

KNIGHT, C./SZOKOL, E. 69_69  -1

RETO, P./ARDINA, D. 69_69  -1

KHANG, M./EWING, A. 70_70   E

O’TOOLE, R./JACKSON, J. 70_70   E

SMITH, S.J./LINDBERG, P. 70_70   E

SCHECHTER, M./GONZALEZ ESCAL 70_70   E

YANG, A./KANG, HJ. 70_70   E

KIM, H.J./JI, E-H. 71_71  +1

STROM, L./JOHANSSON, L. 71_71  +1

DARQUEA, D./COUGHLIN, L. 71_71  +1

LEE, J.E./CHOI, N.Y. 71_71  +1

STOELTING, J./PERRY, K. 71_71  +1

COLEMAN, J./DELACOUR, P. 71_71  +1

HENDERSON, B.M./CHUN, I.G. 71_71  +1

POPOV, S./VAN DAM, A. 71_71  +1

ALEX, M./GREEN, J.M. 71_71  +1

MUANGKHUMSAKUL/PANNARAT, T. 71_71  +1

NAGEL, E./GULBIS, N. 72_72  +2

LEE, AN./KIM, L. 72_72  +2

RIDDERSTROM, L./TAMULIS, K. 72_72  +2

SHARP, A./KEMP, S. 72_72  +2

EWART SHADOFF,/TALLEY, E. 72_72  +2

MOLINARO, G./HOLMQVIST, D. 72_72  +2

ALTOMARE, B./YIN, A. 72_72  +2

KUPCHO, J./HARIGAE, M. 72_72  +2

LOPEZ, G./SOBRON, L. 72_72  +2

GILLMAN, K./CHANG, J. 72_72  +2

LEE, ES./KWAK, M. 73_73  +3

PARK, A./KIM, KY. 73_73  +3

MCPHERSON, K./DYE, K. 73_73  +3

LEE, M.H./CHOI, C. 73_73  +3

CONCOLINO, J./WALSHE, A. 73_73  +3

KIRK, K./OLSON, A. 73_73  +3

AVERYHARDT, S./UWADIA, A. 74_74  +4

SALAS, L./BUHAI, A. 74_74  +4

MOORE, H./URIELL, A. 74_74  +4

YAMAGUCHI, S./SON, Y. 74_74  +4

TORRES, M./STEEN, M. 74_74  +4

PHATLUM, P./NIPHATSOPHON. 75_75  +5

CHAN, T./HE, M. 76_76  +6

HSU, W./LEE, M. 76_76  +6

LEE, JA./DRYBURGH, G. 76_76  +6

BELAC, A./BURNHAM, S. 78_78  +8

HARTLAGE, L./LYNE, M. 78_78  +8

MICHAELS, S./BUNCH, A. 78_78  +8

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