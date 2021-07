LPGA Amundi Evian Championship Par Scores

Sunday At Evian Resort Golf Club Evian-les-Bains, France Purse: $4.5 million Yardage: 6,527; Par: 71 a-amateur Final Round Minjee Lee,…

Sunday At Evian Resort Golf Club Evian-les-Bains, France Purse: $4.5 million Yardage: 6,527; Par: 71 a-amateur Final Round

Minjee Lee, $675,000 68-69-65-64_266 -18

Jeongeun Lee6, $414,573 66-61-68-71_266 -18

Yealimi Noh, $300,743 65-68-67-67_267 -17

Ayaka Furue, $232,648 66-68-68-67_269 -15

Atthaya Thitikul, $187,256 66-69-70-65_270 -14

Leona Maguire, $123,703 69-70-71-61_271 -13

Georgia Hall, $123,703 69-72-66-64_271 -13

In Gee Chun, $123,703 68-68-68-67_271 -13

Lydia Ko, $123,703 68-65-68-70_271 -13

Amy Yang, $88,520 71-69-67-66_273 -11

Pajaree Anannarukarn, $88,520 65-65-72-71_273 -11

Brittany Lang, $74,598 69-68-69-68_274 -10

Inbee Park, $74,598 71-64-71-68_274 -10

Lauren Stephenson, $74,598 66-69-71-68_274 -10

Maria Fassi, $64,006 68-74-65-68_275 -9

Brittany Altomare, $64,006 71-70-65-69_275 -9

Ryann O’Toole, $57,652 71-68-66-71_276 -8

Hyo Joo Kim, $57,652 67-68-69-72_276 -8

Nelly Korda, $49,481 74-67-69-67_277 -7

Moriya Jutanugarn, $49,481 68-72-69-68_277 -7

Sarah Kemp, $49,481 67-69-70-71_277 -7

Matilda Castren, $49,481 68-69-68-72_277 -7

Emily Kristine Pedersen, $49,481 66-70-69-72_277 -7

Ariya Jutanugarn, $49,481 67-63-73-74_277 -7

Lizette Salas, $40,969 73-66-71-68_278 -6

Brooke M. Henderson, $40,969 69-69-70-70_278 -6

Hee Young Park, $40,969 70-68-69-71_278 -6

Charley Hull, $40,969 70-68-66-74_278 -6

Jeongeun Lee, $33,592 70-71-72-66_279 -5

Stephanie Meadow, $33,592 71-68-73-67_279 -5

Wichanee Meechai, $33,592 70-70-70-69_279 -5

Celine Boutier, $33,592 69-72-68-70_279 -5

Elizabeth Szokol, $33,592 70-70-69-70_279 -5

Mina Harigae, $33,592 69-67-71-72_279 -5

Haeji Kang, $27,919 71-71-69-69_280 -4

Marina Alex, $27,919 70-69-72-69_280 -4

Austin Ernst, $27,919 69-71-70-70_280 -4

Anna Nordqvist, $21,890 71-71-72-67_281 -3

Madelene Sagstrom, $21,890 69-73-72-67_281 -3

a-Pauline Roussin-Bouchard 68-74-71-68_281 -3

Sei Young Kim, $21,890 71-70-72-68_281 -3

Chella Choi, $21,890 70-71-72-68_281 -3

Jessica Korda, $21,890 73-69-70-69_281 -3

Kristen Gillman, $21,890 69-73-69-70_281 -3

Christina Kim, $21,890 71-69-69-72_281 -3

Muni He, $21,890 69-69-71-72_281 -3

Jennifer Song, $21,890 70-68-67-76_281 -3

a-Tsubasa Kajitani 68-72-72-70_282 -2

Angel Yin, $17,930 73-68-69-72_282 -2

Jenny Shin, $16,285 70-72-73-68_283 -1

Cheyenne Knight, $16,285 69-72-72-70_283 -1

Ana Belac, $16,285 72-71-69-71_283 -1

Jennifer Kupcho, $16,285 73-68-69-73_283 -1

Pornanong Phatlum, $14,299 70-73-70-71_284 E

So Yeon Ryu, $14,299 69-74-70-71_284 E

Eun-Hee Ji, $14,299 70-71-70-73_284 E

Bronte Law, $14,299 70-72-68-74_284 E

Ashleigh Buhai, $13,162 69-73-74-69_285 +1

a-Rose Zhang 72-69-72-72_285 +1

Jin Young Ko, $11,849 72-69-76-69_286 +2

Amy Olson, $11,849 71-67-76-72_286 +2

Lindsey Weaver, $11,849 68-73-72-73_286 +2

Esther Henseleit, $11,849 70-70-72-74_286 +2

Sophia Popov, $11,849 69-70-73-74_286 +2

Jaye Marie Green, $10,668 72-70-74-71_287 +3

Alison Lee, $10,668 70-73-72-72_287 +3

Stephanie Kyriacou, $10,668 73-69-69-76_287 +3Jennifer Chang, $10,100 71-72-72-73_288 +4

Celine Herbin, $10,100 68-70-76-74_288 +4

Olivia Cowan, $9,646 71-71-72-75_289 +5

Alena Sharp, $9,646 69-72-72-76_289 +5

Jenny Coleman, $9,306 75-68-72-75_290 +6

Emma Talley, $9,024 72-70-76-74_292 +8

Mi Hyang Lee, $9,024 75-68-73-76_292 +8

Alice Hewson, $8,850 72-71-83-73_299 +15

Lucie Malchirand, $8,737 69-72-82-87_310 +26

