Korn Ferry Tour Price Cutter Charity Par Scores

Sunday At Highland Springs Country Club Springfield, Mo. Purse: $600,000 Yardage: 7,115; Par: 72 Final Round

Dylan Wu, $108,000 68-65-63-65_261 -27

Taylor Moore, $54,000 69-67-65-62_263 -25

Taylor Dickson, $36,000 64-71-66-64_265 -23

Alex Kang, $24,900 66-65-65-70_266 -22

Austin Smotherman, $24,900 66-66-66-68_266 -22

Paul Haley II, $17,880 66-68-70-64_268 -20

Brady Schnell, $17,880 72-66-66-64_268 -20

Hayden Springer, $17,880 67-68-69-64_268 -20

Nicholas Thompson, $17,880 65-68-65-70_268 -20

Nick Voke, $17,880 68-68-68-64_268 -20

Steven Alker, $12,378 67-65-68-69_269 -19

Jake Knapp, $12,378 68-68-65-68_269 -19

KK Limbhasut, $12,378 67-66-68-68_269 -19

James Nicholas, $12,378 68-66-72-63_269 -19

Seth Reeves, $12,378 65-68-66-70_269 -19

Brent Grant, $9,600 72-63-67-68_270 -18

Stuart Macdonald, $9,600 67-65-70-68_270 -18

David Skinns, $9,600 71-65-69-65_270 -18

Eric Cole, $6,429 66-69-68-68_271 -17

Max McGreevy, $6,429 64-69-70-68_271 -17

Taylor Pendrith, $6,429 72-65-67-67_271 -17

Chad Ramey, $6,429 68-65-70-68_271 -17

Kyle Reifers, $6,429 66-72-67-66_271 -17

Brett Stegmaier, $6,429 66-70-67-68_271 -17

Brett Drewitt, $6,429 69-69-65-68_271 -17

Callum Tarren, $6,429 70-67-66-68_271 -17

Chase Wright, $6,429 72-64-67-68_271 -17

Roberto Díaz, $4,358 64-67-69-72_272 -16

Tommy Gainey, $4,358 69-66-68-69_272 -16

Stephan Jaeger, $4,358 68-68-68-68_272 -16

Justin Lower, $4,358 68-70-70-64_272 -16

Mickey DeMorat, $3,630 69-67-67-70_273 -15

Patrick Flavin, $3,630 66-71-67-69_273 -15

Michael Miller, $3,630 65-69-70-69_273 -15

Jonathan Randolph, $3,630 67-66-70-70_273 -15

Adam Svensson, $3,630 68-69-68-68_273 -15

Tyrone Van Aswegen, $3,630 67-69-70-67_273 -15

Dawie van der Walt, $3,630 67-71-65-70_273 -15

Joshua Creel, $3,000 67-69-67-71_274 -14

Luke Guthrie, $3,000 68-66-71-69_274 -14

Grant Hirschman, $3,000 65-68-69-72_274 -14

Chip McDaniel, $3,000 63-69-72-70_274 -14

Curtis Thompson, $3,000 67-66-71-70_274 -14

Dalton Ward, $3,000 70-66-67-71_274 -14

Will Cannon, $2,690 70-68-68-69_275 -13

Brandon Harkins, $2,690 65-69-68-73_275 -13

Chase Johnson, $2,690 63-71-69-72_275 -13

Dan McCarthy, $2,690 67-70-68-70_275 -13

José de Jesús Rodríguez, $2,690 69-69-70-67_275 -13

Conrad Shindler, $2,690 66-69-70-70_275 -13

Erik Barnes, $2,568 66-72-69-69_276 -12

Lee Hodges, $2,568 67-71-68-70_276 -12

Tyson Alexander, $2,514 68-70-69-70_277 -11

Jonathan Hodge, $2,514 68-69-68-72_277 -11

Davis Riley, $2,514 70-68-69-70_277 -11

Shad Tuten, $2,514 68-69-72-68_277 -11

Zach Wright, $2,514 69-69-70-69_277 -11

Kevin Yu, $2,514 71-67-69-70_277 -11

Khavish Varadan 68-70-68-71_277 -11

Mark Blakefield, $2,436 70-66-70-72_278 -10

Derek Ernst, $2,436 65-71-70-72_278 -10

Patrick Fishburn, $2,436 69-68-71-70_278 -10

Billy Kennerly, $2,436 64-70-72-72_278 -10

Tag Ridings, $2,436 66-72-69-71_278 -10

Greyson Sigg, $2,436 70-67-71-70_278 -10

Brandon Wu, $2,436 67-70-69-72_278 -10

Jamie Arnold, $2,382 66-69-67-77_279 -9

Steve Lewton, $2,382 67-67-72-73_279 -9

Hayden Buckley, $2,352 67-70-71-72_280 -8

Brian Richey, $2,352 71-67-69-73_280 -8

John VanDerLaan, $2,352 70-64-73-73_280 -8

Drew Weaver, $2,328 68-69-72-72_281 -7

Ryan McCormick, $2,310 67-71-76-69_283 -5

Davis Thompson, $2,310 69-68-71-75_283 -5

John Oda, $2,292 69-69-71-75_284 -4

Kevin Lucas, $2,280 70-68-76-72_286 -2

