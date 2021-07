Kenya 21, Japan 17 Kenya 21 (Camilla Atieno, Grace Okulu, Sinaida Omondi tries; Okulu conversion), Japan 17 (Wakaba Hara, Marin…

Kenya 21 (Camilla Atieno, Grace Okulu, Sinaida Omondi tries; Okulu conversion), Japan 17 (Wakaba Hara, Marin Kajiki, Mifuyu Koide tries; Mio Yamanaka conversion) HT: 14-5

