Italy 3, Iran 1 (28-30, 21-25, 25-21, 21-25)

Italy_Spiker-O. Juantorena (18-32), L. Vettori (5-7) (won-total attempts); Blocker-S. Giannelli (1-5), I. Zaytsev (2-4), G. Galassi (1-12), M. Piano (2-3), S. Anzani (1-17), O. Juantorena (1-6), A. Michieletto (2-13); Server-S. Giannelli (0-19), I. Zaytsev (1-11), G. Galassi (0-12), M. Piano (0-3), S. Anzani (0-12), O. Juantorena (1-20), A. Michieletto (3-15), D. Lavia (0-1), L. Vettori (0-4); Scorer-O. Juantorena (20-58).

Iran_Spiker-A. Ghafour (10-24), M. Salehi (13-26), S. Kazemi (10-20) (won-total attempts); Blocker-M. Ebadipour Ghara H. (2-8), J. Karimisouchelmaei (1-3), A. Mojarad (2-16), S. Mousavi Eraghi (2-13), M. Salehi (1-8), M. Sharifi (1-4), S. Kazemi (0-3); Server-M. Marouflakrani (0-9), M. Ebadipour Ghara H. (2-20), A. Ghafour (1-11), A. Mojarad (0-11), S. Mousavi Eraghi (0-15), M. Salehi (0-12), M. Sharifi (0-1), S. Kazemi (2-12); Scorer-M. Salehi (14-46).

Referees_Vladimir Simonovic, Serbia. Denny Cespedes, Dominican Republic. Taoufik Boudaya, Tunisia.

