Friday’s Olympic Medalists

ROWING Men’s Eight GOLD_New Zealand (Thomas Mackintosh, Hamish Bond, Tom Murray, Michael Brake, Daniel Williamson, Phillip Wilson, Shaun Kirkham, Matt…

ROWING

Men’s Eight

GOLD_New Zealand (Thomas Mackintosh, Hamish Bond, Tom Murray, Michael Brake, Daniel Williamson, Phillip Wilson, Shaun Kirkham, Matt Macdonald, Sam Bosworth)

SILVER_Germany (Johannes Weissenfeld, Laurits Follert, Olaf Roggensack, Torben Johannesen, Jakob Schneider, Malte Jakschik, Richard Schmidt, Hannes Ocik, Martin Sauer)

BRONZE_Britain (Joshua Bugajski, Jacob Dawson, Thomas George, Mohamed Sbihi, Charles Elwes, Oliver Wynne-Griffith, James Rudkin, Thomas Ford, Henry Fieldman)

Men’s Single Sculls

GOLD_Stefanos Ntouskos, Greece

SILVER_Kjetil Borch, Norway

BRONZE_Damir Martin, Croatia

Women’s Eight

GOLD_Canada (Lisa Roman, Kasia Gruchalla-Wesierski, Christine Roper, Andrea Proske, Susanne Grainger, Madison Mailey, Sydney Payne, Avalon Wasteneys, Kristen Kit)

SILVER_New Zealand (Ella Greenslade, Emma Dyke, Lucy Spoors, Kelsey Bevan, Grace Prendergast, Kerri Gowler, Beth Ross, Jackie Gowler, Caleb Shepherd)

BRONZE_China (Zifeng Wang, Yuwei Wang, Fei Xu, Tian Miao, Min Zhang, Rui Ju, Jingjing Li, Linlin Guo, Dechang Zhang)

Women’s Single Sculls

GOLD_Emma Twigg, New Zealand

SILVER_Hanna Prakatsen, ROC

BRONZE_Magdalena Lobnig, Austria

___

SWIMMING

Men’s 200m Backstroke

GOLD_Evgeny Rylov, ROC

SILVER_Ryan Murphy, United States

BRONZE_Luke Greenbank, Britain

Women’s 100m Freestyle

GOLD_Emma McKeon, Australia

SILVER_Siobhan Bernadette Haughey, Hong Kong

BRONZE_Cate Campbell, Australia

Women’s 200m Breaststroke

GOLD_Tatjana Schoenmaker, South Africa

SILVER_Lilly King, United States

BRONZE_Annie Lazor, United States

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.