Egypt 37, Portugal 31

Egypt 15 22 — 37 Portugal 15 16 — 31

Egypt_A. Mohamed 7, A. Elahmar 6, Y. Omar 6, A. Mohamed 5, M. Sanad 4, M. Shebib 3, Y. Elderaa 2, S. Elderaa 1, O. Elwakil 1, H. Kaddah 1, A. Mesilhy 1.

Portugal_J. Ferraz 6, A. Gomes 5, P. Portela 5, A. Borges 3, V. Iturriza 3, R. Silva 3, A. Areia 2, D. Branquinho 1, F. Magalhaes 1, M. Martins 1, D. Salina 1.

Red Cards_None.

Referees_Slave Nikolov, Macedonia. Gjorgji Nachevski, Macedonia. Oscar Raluy Lopez, Spain. Angel Sabroso Ramirez, Spain. Per Morten Soedal, Norway. Salvio Sedrez, Brazil. Josip Posavec, Croatia.

