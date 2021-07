Egypt 33, Japan 29 Egypt 18 15 — 33 Japan 11 18 — 29 Egypt_A. Elahmar 8, Y. Omar 7,…

Egypt 33, Japan 29

Egypt 18 15 — 33 Japan 11 18 — 29

Egypt_A. Elahmar 8, Y. Omar 7, O. Elwakil 5, A. Mohamed 3, Y. Elderaa 2, A. Mohamed 2, M. Sanad 2, M. Shebib 2, S. Elderaa 1, W. Nawar 1.

Japan_S. Tokuda 8, J. Watanabe 5, Y. Agarie 4, T. Yoshino 4, R. Doi 3, A. Baig 1, K. Mizumachi 1, K. Narita 1, N. Sugioka 1, S. Yoshida 1.

Red Cards_None.

Referees_Robert Schulze, Germany. Tobias Tonnies, Germany. Bojan Lah, Slovenia. David Sok, Slovenia. Per Morten Soedal, Norway. Teodoro Adjemian, Argentina. Salvio Sedrez, Brazil.

