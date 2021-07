Canada 4, South Africa 4 Canada 1 1 1 1 — 4 South Africa 2 0 1 1 — 4…

Canada 4, South Africa 4

Canada 1 1 1 1 — 4 South Africa 2 0 1 1 — 4

Canada_J. Boothroyd 1, G. Ho-Garcia 1, M. Pearson 1, K. Pereira 1.

South Africa_M. Guise-Brown 1, S. Mvimbi 1, N. Ntuli 1, N. Spooner 1.

Green Cards_T. Curran, Canada, 0. J. Smythe, Canada, 0. M. Pearson, Canada, 0. S. Tupper, Canada, 0. N. Spooner, South Africa, 0. A. Cassiem, South Africa, 0.

Yellow Cards_N. Spooner, South Africa, 1.

Red Cards_None.

Umpires_German Montes de Oca, Argentina. Raghu Prasad, India. Simon Taylor, New Zealand. Coen van Bunge, Netherlands.

