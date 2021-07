British Open Tee Times

Sunday At Royal St. George’s Sandwich, England Purse: $11.5 million Yardage: 7,189. Par: 70 All Times EDT (a-amateur) Final Round…

Sunday At Royal St. George’s Sandwich, England Purse: $11.5 million Yardage: 7,189. Par: 70 All Times EDT (a-amateur) Final Round

3 a.m. — Kevin Kisner

3:10 a.m. — Poom Saksansin, Richard Mansell

3:20 a.m. — Sam Burns, Rickie Fowler

3:30 a.m. — Brendan Steele, a-Yuxin Lin

3:40 a.m. — Jazz Janewattananond, Chan Kim

3:50 a.m. — Padraig Harrington, Richard Bland

4 a.m. — Ryosuke Kinoshita, JC Ritchie

4:10 a.m. — Bryson DeChambeau, Chez Reavie

4:20 a.m. — Billy Horschel, Adam Scott

4:30 a.m. — Joaquin Niemann, Xander Schauffele

4:45 a.m. — Harris English, Jonathan Thomson

4:55 a.m. — Benjamin Hebert, Abraham Ancer

5:05 a.m. — Marcus Armitage, Bernd Wiesberger

5:15 a.m. — Byeong Hun An, Sergio Garcia

5:25 a.m. — Johannes Veerman, Jack Senior

5:35 a.m. — Lee Westwood, a-Matthias Schmid

5:45 a.m. — Justin Thomas, Max Homa

5:55 a.m. — Christiaan Bezuidenhout, Ian Poulter

6:05 a.m. — Rory McIlroy, Sam Horsfield

6:15 a.m. — Daniel Van Tonder, Tony Finau

6:30 a.m. — Brandt Snedeker, Dean Burmester

6:40 a.m. — Tommy Fleetwood, Viktor Hovland

6:50 a.m. — Antoine Rozner, Talor Gooch

7 a.m. — Brooks Koepka, Ryan Fox

7:10 a.m. — Brian Harman, Justin Rose

7:20 a.m. — Matt Wallace, Aaron Rai

7:30 a.m. — Lanto Griffin, Matt Fitzpatrick

7:40 a.m. — Dustin Johnson, Emiliano Grillo

7:50 a.m. — Danny Willett, Cameron Tringale

8 a.m. — Joel Dahmen, Jason Kokrak

8:15 a.m. — Robert MacIntyre, Andy Sullivan

8:25 a.m. — Paul Casey, Shane Lowry

8:35 a.m. — Daniel Berger, Webb Simpson

8:45 a.m. — Kevin Streelman, Marcel Siem

8:55 a.m. — Justin Harding, Cameron Smith

9:05 a.m. — Dylan Frittelli, Mackenzie Hughes

9:15 a.m. — Jon Rahm, Scottie Scheffler

9:25 a.m. — Corey Conners, Jordan Spieth

9:35 a.m. — Collin Morikawa, Louis Oosthuzien

