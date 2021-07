Brazil 3, Tunisia 0 (25-22, 25-20, 25-15) Brazil_Spiker-D. Correia De Souza (10-18), R. Souza (8-14), W. De Souza (11-16) (won-total…

Brazil 3, Tunisia 0 (25-22, 25-20, 25-15)

Brazil_Spiker-D. Correia De Souza (10-18), R. Souza (8-14), W. De Souza (11-16) (won-total attempts); Blocker-I. Santos (1-9), L. Saatkamp (1-12), R. Souza (1-2), W. De Souza (1-4), Y. Leal Hidalgo (1-5); Server-B. Rezende (1-9), I. Santos (1-15), R. Souza (1-9), W. De Souza (1-14); Scorer-W. De Souza (13-34).

Tunisia_Spiker-M. Ben Othmen Miladi (5-18), W. Ben Tara (11-23) (won-total attempts); Blocker-O. Agrebi (2-10), K. Ben Slimene (1-7), M. Ben Othmen Miladi (1-8), W. Ben Tara (2-2), A. Kadhi (2-13), E. Karamosli (0-5), H. Nagga (0-1); Server-O. Agrebi (0-10), K. Ben Slimene (0-7), M. Ben Othmen Miladi (1-9), W. Ben Tara (0-8), A. Bouguerra (0-2), A. Kadhi (0-10), E. Karamosli (0-3), H. Nagga (0-4); Scorer-W. Ben Tara (13-33).

Referees_Hamid Alrousi, United Arab Emirates. Fabrice Collados, France. Heike Kraft, Germany.

