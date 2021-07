Brazil 25, Argentina 23 Brazil 14 11 — 25 Argentina 7 16 — 23 Brazil_J. Silva 7, H. Langaro 5,…

Brazil 25, Argentina 23

Brazil 14 11 — 25 Argentina 7 16 — 23

Brazil_J. Silva 7, H. Langaro 5, R. Hackbarth 4, G. Rodrigues 3, F. Chiuffa 2, R. Moraes 1, T. Petrus 1, T. Ponciano 1, V. Teixeira 1.

Argentina_R. Martinez 6, N. Bonanno 4, I. Pizarro 3, P. Simonet 2, L. Maciel 1, P. Martinez Cami 1, L. Moscariello 1, G. Mourino 1, F. Pizarro 1, D. Simonet 1, S. Simonet 1, P. Vainstein 1.

Red Cards_P. Martinez Cami, Argentina, 36:03. T. Petrus, Brazil, 59:44.

Referees_Bojan Lah, Slovenia. David Sok, Slovenia. Mirza Kurtagic, Sweden. Mattias Wetterwik, Sweden. Per Morten Soedal, Norway. Felix Ratz, Switzerland. Gerhard Reisinger, Austria.

