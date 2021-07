Bahrain 32, Japan 30 Bahrain 16 16 — 32 Japan 17 13 — 30 Bahrain_M. Ahmed 7, H. Alsayyad 7,…

Bahrain 32, Japan 30

Bahrain 16 16 — 32 Japan 17 13 — 30

Bahrain_M. Ahmed 7, H. Alsayyad 7, A. Ali 5, M. Ali 5, A. Fadhul 4, A. Eid 2, H. Ali 1, M. Habib 1.

Japan_H. Motoki 7, T. Yoshino 6, A. Baig 4, R. Doi 4, K. Mizumachi 4, S. Tokuda 2, J. Watanabe 2, Y. Agarie 1.

Red Cards_None.

Referees_Oscar Raluy Lopez, Spain. Angel Sabroso Ramirez, Spain. Robert Schulze, Germany. Tobias Tonnies, Germany. Josip Posavec, Croatia. Teodoro Adjemian, Argentina. Salvio Sedrez, Brazil.

