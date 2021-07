At Kansas City, Kan.

Canada 0 0—0 United States 1 0—1 First half_1, Moore 1 (Lletget), 1st minute Second half_None. Yellow cards_None. Red cards_None.…

Canada 0 0—0 United States 1 0—1

First half_1, Moore 1 (Lletget), 1st minute

Second half_None.

Yellow cards_None. Red cards_None.

Referee_Adonai Escobedo, Mexico. Linesmen_Nicholas Anderson, Jamaica; Jassett Kerr, Jamaica.

A_18,467.

Lineups

Canada_Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Steven Vitória, Kamal Miller; Samuel Piette (Mark-Anthony Kaye, 74th), Liam Fraser, Richie Laryea, Tajon Buchanan; Junior Hoilett (Tyler Pasher, 74th), Ayo Akinola (Jonathan Osorio, 24th), Cyle Larin (Lucas Cavallini, 53rd)

United States_Matt Turner; Shaq Moore (Reggie Cannon, 58th), Walker Zimmerman (Donovan Pines, 15th), Miles Robinson, Sam Vines; James Sands, Gianluca Busio (Jackson Yueill, 74th), Sebastian Lletget, Kellyn Acosta (Cristian Roldan, 75th), Gyasi Zardes (Matthew Hoppe, 75th), Daryl Dike

