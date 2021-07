Argentina 56, South Korea 0 Argentina 56 (Lautaro Bazan Velez, Luciano Gonzalez, Rodrigo Isgro, Santiago Mare, Ignacio Mendy, Matias Osadczuk,…

Argentina 56 (Lautaro Bazan Velez, Luciano Gonzalez, Rodrigo Isgro, Santiago Mare, Ignacio Mendy, Matias Osadczuk, Gaston Revol, German Schulz tries; Revol conversion, Mare conversion, Felipe del Mestre conversion), South Korea 0 HT: 28-0

