U.S. Track & Field Olympic Trials Results

Friday At Hayward Field

Eugene, Ore.

Finals Men Discus

1, Mason Finley, unattached, 206 feet, 11 inches. 2, Reggie Jagers, Iron Wood TC, 205-5. 3, Sam Mattis, NYAC, 205-1. 4, Brian Williams, Tracksmith, 204-0. 5, Legend Boyesen Hayes, Garage Strength, 202-11. 6, Josh Syrotchen, Garage Strength, 198-3. 7, James Plummer, Shore AC, 195-11. 8, Jordan Roach, unattached, 194-4. 9, Duke Kicinski, unattached, 190-10. 10, Nate Moses, unattached, 190-5. 11, Ben Hammer, unattached, 187-3. 12, Mitchell Weber, Missouri, 185-4.

1, Hillary Bor, Hoka One One, 8 minutes, 21.3 seconds. 2, Benard Keter, Nike / U.S. Army, 8:21.8. 3, Mason Ferlic, Tracksmith, 8:22. 4, Daniel Michalski, Nike, 8:22.5. 5, Isaac Updike, Empire Elite TC, 8:24.7. 6, Donn Cabral, Tracksmith, 8:26. 7, Sean McGorty, Nike / Bowerman TC, 8:27.1. 8, Obsa Ali, ASICS, 8:30.0. 9, Travis Mahoney, Hoka One One, 8:30.3. 10, Alec Basten, Minnesota, 8:33.3. 11, Brian Barraza, adidas / Tinman Elite, 8:33.7. 12, Jackson Mestler, Oregon, 8:36.6. 13, Anthony Rotich, Nike / U.S. Army, 8:40.7. 14, Duncan Hamilton, Montana State, 8:45.7.

3,000 steeplechase

