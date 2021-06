U.S. Track & Field Olympic Trials Results

Saturday At Hayward Field Eugene, Ore. (All race distances in meters) Finals Men 20K Racewalk 1, Nick Christie, unattached 1:30:48.…

Saturday At Hayward Field Eugene, Ore. (All race distances in meters) Finals Men 20K Racewalk

1, Nick Christie, unattached 1:30:48. 2, Daniel Nehnevaj, Raleigh Walkers, 1:31:59. 3, Emmanuel Corvera, NYAC, 1:34:38. 4, Steven Smith, unattached, 1:35:54. 4, Steven Smith, unattached, 1:35:54. 5, Anthony Joseph Gruttadauro, Shore AC, 1:37:51. 6, Samuel Allen, Shore AC, 1:37:59. 7, Bricyn Healey, unattached, 1:38:18. 8, Jordan Crawford, Legacy Athletics, 1:39:45. 9, Joel Pfahler, unattached, 1:42:48. 10, Pablo Gomez, Tracksmith, 1:43:40. 11, Carson Johnson, Cumberland College, 1:43:49. 12, Michael Mannozzi, U.S. Air Force, 1:44:35. 13, Benjamin Hofstra, Cornerstone University, 1:46:23. 14, Allen James, So Cal TC, 1:47:25. 15, Anthony Peters, Raleigh Walkers, 1:47:40.

400 hurdles

1, Rai Benjamin, Nike, 46.83. 2, Kenny Selmon, unattached, 48.08. 3, David Kendziera, unattached, 48.38. 4, Aldrich Bailey, unattached, 48.55. 5, Khalifah Rosser, unattached, 48.81. 6, Isaiah Levingston, Oklahoma, 49.25. 7, Cameron Samuel, USC, 49.27. 8, Trevor Bassitt, Ashland, 50.03.

110 hurdles

1, Grant Holloway, Adidas, 12.96. 2, Devon Allen, Nike, 13.10. 3, Daniel Roberts, Nike, 13.11. 4, Trey Cunningham, FSU, 13.21. 5, Tai Brown, Kentucky, 13.32. 6, Michael Dickson, unattached, 13.34. 7, Jamal Britt, Iowa, 13.47. 8, Jarret Eaton, Phoenix Track Club, 13.64.

Women 20K Racewalk

1, Robyn Stevens, Wolfpack RC, 1:35:13. 2, Maria Michta-Coffey, Oiselle/Walk USA, 1:39:25. 3, Miranda Melville, NYAC, 1:40:39. 4, Stephanie Casey, Tracksmith, 1:42:32. 5, Celina Lepe, unattached, 1:43:00. 6, Taylor Ewert, unattached, 1:43:41. 7, Amberly Melendez, Harrier Track Club, 1:45:31. 8, Anali Cisneros, Elgin Sharks TC, 1:48:57. 9, Lauren Harris, Marist College, 1:50:59. 10, Chelsea Conway, Shore AC, 1:54:25. 11, Erin Taylor Talcott, Shore AC, 1:54:49. 12, Janelle Branch, Tracksmith, 1:57:38. 13, Kayla Shapiro, Marist College, 2:01:53. 14, Katie Miale, unattached, 2:07:03. DQ, Audrey Fox, unattached, NT.

10,000

1, Emily Sisson, New Balance, 31:03.82, MR. 2, Karissa Schweizer, Nike/Bowerman TC, 31:16.52. 3, Alicia Monson, On Athletics Club, 31:18.55. 4, Elise Cranny, Nike/Bowerman TC, 31:35.22. 5, Rachel Schneider, HOKA ONE ONE, 31:42.92. 6, Sara Hall, ASICS, 31:54.50. 7. Natosha Rogers, Hansons-Brooks Distance Project, 31:59.09. 8, Emily Infeld, Nike/Bowerman TC, 32:19.94. 9, Emily Durgin, Under Armour, 32:25.45. 10, Jaci Smith, U.S. Air Force, 32:33.33. 11,Ednah Kurgat, U.S. Army, 32:36.93. 12, Kellyn Taylor, HOKA NAZ Elite, 32:42.00. 13, Stephanie Bruce, HOKA NAZ Elite, 32:42.01. 14, Makenna Myler, Run Elite Program, 32:44.72. 15, Hannah Everson, U.S. Air Force, 32:48.02. 16, Anne-Marie Blaney, Hansons-Brooks Distance Project, 32:49.26. 17, Nell Rojas, RISE Athletics, 32:51.43. 18, Lauren Hurley, unattached, 32:52.60. 19, Makena Morley, ASICS, 33:02.87. 20, Fiona Okeeffe, PUMA, 33:03.09. 21, Elvin Kibet, U.S. Army, 33:06.17. 22, Lindsay Flanagan, ASICS, 33:08.69. 23, Katrina Coogan, New Balance Boston, 33:10.22. 24, Elaina Tabb, B.A.A., 33:10.86. 25, Olivia Pratt, Hansons-Brooks Distance Project, 33:11.88. 26, Maya Weigel, Peninsula Distance Club, 33:14.59. 27, Carrie Verdon, Tracksmith/T.E.A.M Boulder, 33:18.61. 28, Maria Mettler, U.S. Air Force Academy, 33:20.96. 29, Emma Bates, ASICS, 33:21.00. 30, Carrie Dimoff, Bowerman Track Club, 33:25.00. 31, Grace Forbes, Rice, 33:28.98. 32, Cailie Logue, Iowa State, 33:32.51. 33, Sarah Pagano, Adidas, 33:39.98. 34, Paige Stoner, Reebok Boston TC, 33:43.28. 35, Amy Davis, Hansons-Brooks Distance Project, 33:47.01. 36, Marielle Hall, Nike/Bowerman TC, 34:35.79. 37, Jessica Watychowicz, Tracksmith/ Colo Springs TC, 35:01.12. DNF, Gwen Jorgensen. Nike/Bowerman TC. DNF, Lauren Paquette, HOKA NAZ Elite. DNF, Erika Kemp, B.A.A. DNF, Weini Kelati, Under Armour/Dark Sky Distance. DNS, Allie Ostrander, BROOKS Beasts. DNS, Elly Henes, North Carolina State. DNS, Vanessa Fraser, Nike/Bowerman TC.

200

1, Gabby Thomas, New Balance/Buford Bailey TC, 21.61. 2, Jenna Prandini, Puma, 21.89. 3, Anavia Battle, Ohio State, 21.95. 4, Tamara Clark, Alabama, 21.98. 5, Allyson Felix, Athleta, 22.11. 6, Dezerea Bryant, Nike, 22.24. 7, Lynna Irby, Adidas, 22.46. 8, Morolake Akinosun, Adidas, 22.49

Hammer Throw

1, DeAnna Price, Nike, 80.31. 2, Brooke Andersen, Nike/Iron Wood TC, 77.72. 3, Gwendolyn Berry, Puma/NYAC, 73.50. 4, Janee Kassanavoid, unattached, 73.45. 5, Lisa Wilson, unattached, 70.90. 6, Alyssa Wilson, UCLA, 69.04. 7, Erin Reese, Velaasa, 67.88, 8, Whitney Simmons, Throw1deep Club, 67.82. 9, Lara Boman, Velaasa, 66.80. 10, Michaela Dendinger, Velaasa, 66.43. 11, Autavia Fluker, U. of South Alabama, 64.88. 12, Alina Duran, Garden State TC New Balance, 62.55.

Javelin Throw

1, Maggie Malone, unattached, 63.50. 2, Kara Winger, Tracksmith/NYAC, 61.47. 3, Avione Allgood-Whetstone, U.S. Army, 58.94. 4, Ariana Ince, Velaasa, 57.49. 5, Kylee Carter, Auburn , 55.28. 6, Virgina Miller, Stanford, 53.59. 7, Maura Fiamoncini, Bucknell, 51.91. 8, Chantae McMillan, Dayton TC, 51.36. 9, Maddie Harris, Nebraska, 51.16. 10, Madison Wiltrout, UNC, 50.82. 11, Claire Meyers, UL Lafayette, 47.71. 12. Katelyn Fairchild, unattached, 44.61.

Pole Vault

1, Katie Nageotte, Nike, 16-2¾. 2, Morgann LeLeux, New Heights Gym TC, 15-5. 3 (tie), Sandi Morris, Puma, Olivia Gruver, Nike and Jenn Suhr, Adidas, 15-1. 6 (tie), Nastassja Campbell, Arkansas, Sophie Gutermuth, unattached, Alina McDonald, KMR Athletics, Bridget Guy, unattached and Megan Clark, Oiselle/NYAC, 14-9. 11 (tie), Kristen Brown, unattached, Sydney Walter, unattached and Lauren Chorny, Landon Athletics, 14-3¼.

Long Jump

1, Brittney Reese, Nike, 23-4¾. 2, Tara Davis, Texas, 23-1¼. 3, Quanesha Burks, Adidas, 22-10. 4, Tiffany Flynn, unattached, 22-3¾. 5, Malaina Payton, Oiselle, 22-3½. 6, Shakeela Saunders, 22-0¼. 7, Keturah Orji, Atlanta TC, 21-11. 8, Jasmine Todd, Tracksmith, 21-10. 9, Bria Matthews, Georgia Tech, 21-6. 10, Tianna Bartoletta, unattached, 21-5½. 11, Aliyah Whisby, LSU, 21-4¼. 12, Claire Bryant, Florida, 20-9¾.

Heptathlon Standings (after four events)

1, Annie Kunz, unattached, 4042 points. 2, Taliyah Brooks, Asics, 3946. 3, Kendell Williams, Nike, 3924. 4, Eirca Bougard, Nike, 3912. 5, Chari Hawkins, On, 3856. 6, Michelle Atherley, Miami, 3776. 7, Hope Bender, unattached, 3672. 8, Ashtin Mahler, Tracksmith, 3669. 9, Erin Marsh, Duke, 3637. 10. Juanita Webster-Freeman, Santa Barbara TC, 3540.

