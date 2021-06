U.S. Open Par Scores The Associated Press

Friday At Torrey Pines Golf Course, South Course San Diego, Calif. Purse: $12.5 million Yardage: 7,685; Par: 71 Second Round Richard Bland 70-67—137 -5 Russell Henley 67-70—137 -5 Louis Oosthuizen 67-71—138 -4 Matthew Wolff 70-68—138 -4 Bubba Watson 72-67—139 -3 Jon Rahm 69-70—139 -3 Kevin Streelman 71-69—140 -2 Mackenzie Hughes 73-67—140 -2 Xander Schauffele 69-71—140 -2 Scottie Scheffler 72-69—141 -1 Guido Migliozzi 71-70—141 -1 Patrick Rodgers 70-71—141 -1 Christiaan Bezuidenhout 72-70—142 E Bryson DeChambeau 73-69—142 E Branden Grace 72-70—142 E Harris English 72-70—142 E Collin Morikawa 75-67—142 E Justin Thomas 73-69—142 E Brooks Koepka 69-73—142 E Adam Hadwin 70-72—142 E Tom Hoge 72-71—143 +1 Lee Westwood 71-72—143 +1 Rory McIlroy 70-73—143 +1 Matt Jones 72-71—143 +1 Charley Hoffman 72-71—143 +1 Rikuya Hoshino 69-74—143 +1 Dylan Wu 70-73—143 +1 Brian Harman 72-71—143 +1 Daniel Berger 71-72—143 +1 Chez Reavie 76-68—144 +2 Joaquin Niemann 75-69—144 +2 Robert MacIntyre 71-73—144 +2 Marc Leishman 74-70—144 +2 Dustin Johnson 71-73—144 +2 Sungjae Im 72-72—144 +2 Kyle Westmoreland 71-73—144 +2 Jhonattan Vegas 75-69—144 +2 Francesco Molinari 68-76—144 +2 Phil Mickelson 75-69—144 +2 Rafa Cabrera Bello 68-76—144 +2 Charl Schwartzel 71-74—145 +3 Stewart Cink 73-72—145 +3 Hideki Matsuyama 69-76—145 +3 Adam Scott 70-75—145 +3 Sergio Garcia 71-74—145 +3 Patrick Reed 72-73—145 +3 Patrick Cantlay 70-75—145 +3 Lanto Griffin 76-69—145 +3 Greyson Sigg 71-74—145 +3 Chris Baker 74-71—145 +3 Tommy Fleetwood 72-73—145 +3 Matt Fitzpatrick 70-75—145 +3 Martin Kaymer 77-68—145 +3 Gary Woodland 74-71—145 +3 Dylan Frittelli 73-72—145 +3 Ian Poulter 74-71—145 +3 J.T. Poston 72-73—145 +3 Wade Ormsby 72-74—146 +4 Taylor Montgomery 70-76—146 +4 Troy Merritt 75-71—146 +4 Paul Casey 71-75—146 +4 Jordan Spieth 77-69—146 +4 Rick Lamb 71-75—146 +4 Edoardo Molinari 70-76—146 +4 Fabián Gómez 70-76—146 +4 Wilco Nienaber 72-74—146 +4 Shane Lowry 72-74—146 +4 Kevin Kisner 73-73—146 +4 Si Woo Kim 71-75—146 +4 Jimmy Walker 74-72—146 +4 Akshay Bhatia 73-73—146 +4 The following players failed to make the cut. Taylor Pendrith 75-72—147 +5 Zach Zaback 75-72—147 +5 Erik van Rooyen 74-73—147 +5 Brendan Steele 73-74—147 +5 Cameron Smith 72-75—147 +5 Sam Burns 73-74—147 +5 Thomas Detry 71-76—147 +5 Wyndham Clark 75-72—147 +5 Marcus Armitage 71-76—147 +5 Sam Ryder 77-70—147 +5 Bernd Wiesberger 75-72—147 +5 Andrew Kozan 71-76—147 +5 Garrick Higgo 76-72—148 +6 Matt Wallace 74-74—148 +6 Carlos Ortiz 75-73—148 +6 Zach Johnson 75-73—148 +6 Sebastián Muñoz 71-77—148 +6 Ollie Osborne 76-72—148 +6 Spencer Ralston 75-73—148 +6 Johannes Veerman 73-75—148 +6 Matt Kuchar 73-75—148 +6 Tyrrell Hatton 70-78—148 +6 Corey Conners 75-73—148 +6 Joe Highsmith 76-73—149 +7 Jordan L Smith 77-72—149 +7 Will Zalatoris 75-74—149 +7 Brendon Todd 78-71—149 +7 Zack Sucher 75-74—149 +7 Michael Johnson 74-75—149 +7 Sahith Theegala 76-73—149 +7 Billy Horschel 74-75—149 +7 Max Homa 76-73—149 +7 Eric Cole 77-73—150 +8 Cole Hammer 77-73—150 +8 Victor Perez 75-75—150 +8 Luis Gagne 75-75—150 +8 Cameron Young 72-78—150 +8 Robby Shelton 78-72—150 +8 Tony Finau 74-76—150 +8 Abraham Ancer 73-77—150 +8 Kevin Na 77-73—150 +8 Martin Laird 74-76—150 +8 Ryan Palmer 76-74—150 +8 Hayden Springer 77-73—150 +8 Hayden Buckley 69-82—151 +9 Matthew Southgate 75-76—151 +9 Peter Malnati 75-76—151 +9 Brian Stuard 78-73—151 +9 Yosuke Asaji 76-75—151 +9 Pierceson Coody 73-78—151 +9 Jason Kokrak 73-78—151 +9 Cameron Champ 76-75—151 +9 Paul Barjon 73-78—151 +9 Adrian Meronk 72-79—151 +9 Matt Sharpstene 74-77—151 +9 Matthias Schmid 76-76—152 +10 Justin Suh 78-74—152 +10 Brad Kennedy 74-78—152 +10 J.J. Spaun 77-75—152 +10 Henrik Stenson 76-76—152 +10 Webb Simpson 79-73—152 +10 Davis Shore 76-76—152 +10 Chan Kim 76-77—153 +11 Andy Pope 76-77—153 +11 Thomas Aiken 80-73—153 +11 Ryo Ishikawa 77-76—153 +11 Sung Kang 75-78—153 +11 Joe Long 77-76—153 +11 Roy Cootes 76-77—153 +11 David Coupland 74-80—154 +12 Justin Rose 78-77—155 +13 Chris Crawford 76-79—155 +13 Carson Schaake 76-79—155 +13 K.H. Lee 76-79—155 +13 Bo Hoag 78-78—156 +14 Tyler Strafaci 78-78—156 +14 Luis Fernando Barco 77-79—156 +14 Dylan Meyer 78-78—156 +14 John Huh 80-77—157 +15 Alvaro Ortiz 82-75—157 +15 Mario Carmona 77-80—157 +15 Steve Allan 80-79—159 +17 Wilson Furr 77-82—159 +17 James Hervol 79-81—160 +18