TascaParts.com NHRA New England Nationals

Friday New England Dragway Epping, N.H. Friday’s First-round Qualifying Top Fuel 1. Billy Torrence, 3.744 seconds, 324.98 mph; 2. Justin…

Friday New England Dragway Epping, N.H. Friday’s First-round Qualifying Top Fuel

1. Billy Torrence, 3.744 seconds, 324.98 mph; 2. Justin Ashley, 3.774, 322.58; 3. Doug Kalitta, 4.002, 252.80; 4. Antron Brown, 6.610, 88.28; 5. Brittany Force, 6.663, 87.22; 6. Shawn Langdon, 8.534, 86.09; 7. Steve Torrence, 8.562, 78.47; 8. Joe Morrison, 8.784, 87.76; 9. Mike Salinas, 9.062, 62.46; 10. Leah Pruett, 16.497, 37.37.

Funny Car

1. Matt Hagan, Dodge Charger, 3.891, 331.53; 2. J.R. Todd, Toyota Camry, 3.976, 324.05; 3. Blake Alexander, Ford Mustang, 4.040, 317.94; 4. Ron Capps, Charger, 7.303, 93.34; 5. John Force, Chevy Camaro, 7.431, 85.24; 6. Cory Lee, Mustang, 7.479, 89.55; 7. Alexis DeJoria, Camry, 7.603, 88.35; 8. Jim Campbell, Charger, 7.735, 83.46; 9. Tim Wilkerson, Mustang, 7.863, 82.65; 10. Bob Tasca III, Mustang, 8.332, 77.51; 11. Terry Haddock, Mustang, 12.863, 80.87; 12. Robert Hight, Camaro, 14.152, 69.47. Not Qualified: 13. Cruz Pedregon, broke.

Pro Stock

1. Mason McGaha, Chevy Camaro, 6.538, 210.28; 2. Aaron Stanfield, Camaro, 6.545, 210.83; 3. Erica Enders, Camaro, 6.548, 210.24; 4. Matt Hartford, Camaro, 6.551, 210.37; 5. Dallas Glenn, Camaro, 6.554, 210.28; 6. Greg Anderson, Camaro, 6.556, 210.47; 7. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.589, 209.72; 8. Val Smeland, Camaro, 6.603, 209.17; 9. Alan Prusiensky, Dodge Dart, 6.657, 207.98; 10. Richie Stevens, Camaro, 6.676, 209.26; 11. Deric Kramer, Camaro, 7.126, 151.77; 12. Kenny Delco, Camaro, 11.414, 86.35; 13. John Gaydosh Jr, Camaro, 14.821, 87.89; 14. Bob Benza, Camaro, 16.604, 45.53; 15. Chris McGaha, Camaro, 35.927, 22.74; 16. Kyle Koretsky, Camaro, broke.

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.