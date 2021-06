PGA Tour The Memorial Tournament Scores

Saturday At Muirfield Village Golf Club Dublin, Ohio Yardage: 7,543; Par: 72 Purse: $9.3 Million Second Round Jon Rahm 69-65_134…

Jon Rahm 69-65_134

Patrick Cantlay 69-67_136

Scottie Scheffler 67-71_138

Max Homa 69-69_138

Collin Morikawa 66-72_138

Xander Schauffele 68-70_138

Carlos Ortiz 71-68_139

Rickie Fowler 69-70_139

Branden Grace 68-72_140

Lucas Herbert 71-69_140

Tony Finau 72-68_140

Jim Herman 72-68_140

Shane Lowry 69-71_140

Rafa Cabrera Bello 68-72_140

Vaughn Taylor 69-72_141

Xinjun Zhang 73-68_141

Kyle Stanley 70-71_141

Joel Dahmen 68-73_141

Chris Kirk 67-74_141

Bo Hoag 68-73_141

Hideki Matsuyama 73-68_141

Justin Thomas 69-72_141

Aaron Wise 72-70_142

Sam Burns 71-71_142

Sung Kang 70-72_142

Viktor Hovland 72-70_142

Adam Scott 74-68_142

Robby Shelton 71-71_142

Alex Noren 73-69_142

Charl Schwartzel 70-72_142

Lucas Glover 72-70_142

Brendan Steele 69-73_142

Patrick Reed 71-71_142

Nick Taylor 68-74_142

Charley Hoffman 72-71_143

J.T. Poston 69-74_143

Louis Oosthuizen 72-71_143

Jordan Spieth 76-67_143

Bryson DeChambeau 71-72_143

Jason Dufner 70-73_143

Jimmy Walker 74-69_143

Si Woo Kim 73-70_143

Michael Thompson 70-73_143

Corey Conners 74-69_143

Kevin Streelman 72-72_144

Marc Leishman 69-75_144

C.T. Pan 74-70_144

Antoine Rozner 72-72_144

Stewart Cink 70-74_144

Rory McIlroy 72-72_144

Adam Long 67-77_144

Brendon Todd 72-72_144

Troy Merritt 74-70_144

Harry Higgs 76-69_145

Talor Gooch 74-71_145

K.H. Lee 74-71_145

Tyler Strafaci 74-71_145

Sahith Theegala 69-76_145

Mark Hubbard 73-72_145

Hudson Swafford 72-73_145

Russell Knox 72-73_145

Harold Varner III 72-73_145

Cameron Tringale 70-76_146

Brandon Hagy 76-70_146

Martin Laird 74-72_146

Doc Redman 75-71_146

Christiaan Bezuidenhout 69-77_146

Danny Willett 75-71_146

Billy Horschel 76-70_146

Missed cut.

Sungjae Im 70-77_147

Cameron Smith 73-74_147

James Hahn 73-74_147

Chase Johnson 72-75_147

Matt Wallace 71-76_147

K.J. Choi 74-73_147

Tyler McCumber 76-71_147

Matt Fitzpatrick 75-72_147

Lanto Griffin 76-71_147

Adam Hadwin 74-73_147

David Lingmerth 75-73_148

Russell Henley 73-75_148

Luke List 76-72_148

William McGirt 75-73_148

Matthew NeSmith 74-74_148

Camilo Villegas 73-75_148

Brian Gay 73-75_148

Dylan Frittelli 74-74_148

Gary Woodland 75-73_148

Denny McCarthy 75-73_148

Joaquin Niemann 74-75_149

Matt Jones 76-73_149

Patton Kizzire 76-73_149

Takumi Kanaya 76-73_149

Emiliano Grillo 71-78_149

Charles Howell III 75-74_149

Victor Perez 74-76_150

Henrik Norlander 78-72_150

Keegan Bradley 78-72_150

Richy Werenski 73-78_151

Sebastián Muñoz 76-75_151

Robert Streb 77-74_151

Doug Ghim 75-76_151

Peter Malnati 81-71_152

Wyndham Clark 74-78_152

Cam Davis 77-76_153

Tyler Duncan 78-75_153

Tom Hoge 78-75_153

Haotong Li 74-79_153

Joe Long 81-72_153

Sepp Straka 77-76_153

Mackenzie Hughes 77-77_154

Byeong Hun An 79-75_154

Danny Lee 80-75_155

Padraig Harrington 78-77_155

Patrick Rodgers 77-79_156

Jamie Lovemark 81-75_156

