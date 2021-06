PGA Tour Palmetto Championship Scores

Sunday At Congaree Golf Club Ridgeland, S.C. Yardage: 7,655; Par: 71 Purse: $7.3 Million Final Round Individual FedExCup Points in…

Sunday At Congaree Golf Club Ridgeland, S.C. Yardage: 7,655; Par: 71 Purse: $7.3 Million Final Round Individual FedExCup Points in parentheses

Garrick Higgo, $1,314,000 68-69-68-68_273

Doc Redman (154), $411,233 65-72-70-67_274

Hudson Swafford (154), $411,233 68-70-70-66_274

Chesson Hadley (154), $411,233 65-66-68-75_274

Tyrrell Hatton (154), $411,233 71-68-67-68_274

Bo Van Pelt (154), $411,233 69-71-66-68_274

Jhonattan Vegas (154), $411,233 66-72-69-67_274

Ryan Armour (83), $220,825 71-69-71-64_275

David Lipsky, $220,825 71-70-67-67_275

Matt Fitzpatrick (68), $177,025 71-70-69-66_276

Dustin Johnson (68), $177,025 65-68-73-70_276

Pat Perez (68), $177,025 70-66-71-69_276

Erik van Rooyen (68), $177,025 65-71-72-68_276

Harris English (53), $125,925 67-69-67-74_277

Will Gordon (53), $125,925 68-75-70-64_277

Tain Lee, $125,925 67-68-71-71_277

Wilco Nienaber, $125,925 68-68-74-67_277

Chez Reavie (53), $125,925 67-69-73-68_277

Beau Hossler (42), $86,505 71-71-68-68_278

Satoshi Kodaira (42), $86,505 69-72-68-69_278

Danny Lee (42), $86,505 67-73-67-71_278

Rob Oppenheim (42), $86,505 69-68-71-70_278

Scott Piercy (42), $86,505 71-70-69-68_278

Seamus Power (42), $86,505 70-66-71-71_278

Anirban Lahiri (32), $56,088 69-73-70-67_279

Henrik Norlander (32), $56,088 70-68-73-68_279

Joseph Bramlett (32), $56,088 71-72-68-68_279

Rhein Gibson (32), $56,088 70-71-68-70_279

Bill Haas (32), $56,088 71-70-70-68_279

Ian Poulter (32), $56,088 68-72-69-70_279

Austin Cook (24), $44,621 70-69-70-71_280

Luke Donald (24), $44,621 71-69-67-73_280

Hank Lebioda (24), $44,621 68-74-71-67_280

C.T. Pan (24), $44,621 69-72-69-70_280

Tommy Fleetwood (17), $33,337 68-75-70-68_281

Sungjae Im (17), $33,337 75-68-71-67_281

Russell Knox (17), $33,337 71-71-71-68_281

Matthew NeSmith (17), $33,337 72-69-75-65_281

Chase Seiffert (17), $33,337 70-71-71-69_281

Davis Thompson, $33,337 71-69-71-70_281

Broc Everett, $33,337 69-72-69-71_281

Bryson Nimmer, $33,337 68-75-67-71_281

Ben Taylor (17), $33,337 72-70-69-70_281

Aaron Baddeley (10), $22,435 70-73-68-71_282

Peter Uihlein (10), $22,435 73-70-71-68_282

Kevin Chappell (10), $22,435 68-72-69-73_282

Scott Harrington (10), $22,435 70-71-67-74_282

Wes Roach (10), $22,435 64-77-67-74_282

Nick Taylor (10), $22,435 67-73-70-72_282

J.B. Holmes (8), $18,542 69-74-72-68_283

Patrick Rodgers (8), $18,542 67-70-73-73_283

Byeong Hun An (7), $17,484 67-73-76-68_284

Sam Ryder (7), $17,484 67-74-68-75_284

Roger Sloan (7), $17,484 67-75-74-68_284

Vaughn Taylor (7), $17,484 67-72-72-73_284

Rafael Campos (6), $17,009 73-70-70-72_285

Jonathan Byrd (5), $16,717 68-73-75-70_286

Mark Hubbard (5), $16,717 71-71-74-70_286

Robby Shelton (5), $16,717 72-71-68-75_286

Chris Baker (5), $16,279 68-75-73-71_287

Tyler Duncan (5), $16,279 70-72-74-71_287

Brandt Snedeker (5), $16,279 72-70-75-70_287

Josh Teater (4), $15,987 68-75-72-73_288

Robert Garrigus (4), $15,768 69-74-72-74_289

Michael Gellerman (4), $15,768 71-70-73-75_289

Richard S. Johnson (4), $15,549 67-76-74-73_290

Andrew Putnam (4), $15,403 71-72-75-73_291

Adam Schenk (3), $15,257 73-70-71-78_292

