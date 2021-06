LPGA Meijer Championship Par Scores

Sunday At Blythefield Club Grand Rapids, Mich. Purse: $2.3 million Yardage: 6,556; Par: 72 a-amateur Final Round Nelly Korda, $345,000…

Sunday At Blythefield Club Grand Rapids, Mich. Purse: $2.3 million Yardage: 6,556; Par: 72 a-amateur Final Round

Nelly Korda, $345,000 68-66-62-67_263 -25

Leona Maguire, $213,467 65-64-70-66_265 -23

In Gee Chun, $137,324 68-67-69-63_267 -21

Brittany Altomare, $137,324 68-66-69-64_267 -21

Anna Nordqvist, $96,420 67-67-68-66_268 -20

Ally Ewing, $63,695 68-69-68-65_270 -18

Lauren Stephenson, $63,695 65-72-67-66_270 -18

Lizette Salas, $63,695 68-66-70-66_270 -18

Georgia Hall, $63,695 68-69-65-68_270 -18

Ariya Jutanugarn, $41,278 66-73-68-64_271 -17

Inbee Park, $41,278 68-68-68-67_271 -17

Moriya Jutanugarn, $41,278 68-67-69-67_271 -17

Jennifer Kupcho, $41,278 68-68-67-68_271 -17

Mina Harigae, $41,278 68-66-68-69_271 -17

Jenny Coleman, $30,620 71-69-67-65_272 -16

Xiyu Lin, $30,620 67-72-68-65_272 -16

Perrine Delacour, $30,620 71-64-70-67_272 -16

Charley Hull, $30,620 65-70-67-70_272 -16

Su Oh, $30,620 67-65-69-71_272 -16

Muni He, $25,011 70-71-65-67_273 -15

Amy Olson, $25,011 67-70-69-67_273 -15

Austin Ernst, $25,011 69-68-68-68_273 -15

Lexi Thompson, $25,011 68-68-68-69_273 -15

Sarah Schmelzel, $25,011 67-69-67-70_273 -15

Gaby Lopez, $21,095 68-70-69-67_274 -14

Gerina Piller, $21,095 70-71-65-68_274 -14

Marina Alex, $21,095 67-68-70-69_274 -14

Jessica Korda, $21,095 68-69-67-70_274 -14

Pajaree Anannarukarn, $15,407 67-69-74-65_275 -13

Nasa Hataoka, $15,407 65-72-71-67_275 -13

Stacy Lewis, $15,407 71-69-67-68_275 -13

Carlota Ciganda, $15,407 69-70-68-68_275 -13

Megan Khang, $15,407 68-71-68-68_275 -13

Katherine Kirk, $15,407 70-67-70-68_275 -13

Alison Lee, $15,407 67-74-65-69_275 -13

Min Lee, $15,407 66-71-69-69_275 -13

Ssu-Chia Cheng, $15,407 70-67-68-70_275 -13

Chella Choi, $15,407 67-68-69-71_275 -13

Lindy Duncan, $15,407 68-65-71-71_275 -13

Madelene Sagstrom, $15,407 68-67-65-75_275 -13

Cristie Kerr, $10,986 69-70-71-66_276 -12

Jiwon Jeon, $10,986 71-70-68-67_276 -12

Christina Kim, $10,986 68-70-71-67_276 -12

Elizabeth Szokol, $10,986 71-65-69-71_276 -12

Dana Finkelstein, $8,609 69-70-71-67_277 -11

Janie Jackson, $8,609 70-66-73-68_277 -11

Ruixin Liu, $8,609 71-68-69-69_277 -11

Gabriela Ruffels, $8,609 67-72-69-69_277 -11

Hannah Green, $8,609 70-66-71-70_277 -11

Sophia Popov, $8,609 67-73-66-71_277 -11

Cheyenne Knight, $8,609 71-68-67-71_277 -11

Ashleigh Buhai, $8,609 69-68-69-71_277 -11

Giulia Molinaro, $8,609 68-68-69-72_277 -11

A Lim Kim, $7,012 72-69-69-68_278 -10

Albane Valenzuela, $7,012 70-70-70-68_278 -10

Jeongeun Lee, $7,012 69-71-67-71_278 -10

Jin Young Ko, $6,194 69-69-74-67_279 -9

Sarah Burnham, $6,194 68-71-72-68_279 -9

Azahara Munoz, $6,194 72-68-70-69_279 -9

Esther Henseleit, $6,194 68-72-67-72_279 -9

In Kyung Kim, $5,493 71-70-70-69_280 -8

Lydia Ko, $5,493 71-69-71-69_280 -8

Mo Martin, $5,493 73-68-69-70_280 -8

Caroline Masson, $5,493 69-70-71-70_280 -8

Esther Lee, $5,493 69-70-71-70_280 -8

Haeji Kang, $5,084 73-66-73-69_281 -7

Juli Inkster, $5,084 71-68-70-72_281 -7

Cydney Clanton, $4,908 70-71-71-70_282 -6

Jennifer Song, $4,792 71-70-70-72_283 -5

a-Valery Plata 72-68-73-71_284 -4

Angel Yin, $4,675 72-68-67-77_284 -4

Jeongeun Lee6, $4,617 73-66-77-70_286 -2

