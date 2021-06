LPGA KPMG Women’s Championship Par Scores

Thursday At Atlanta Athletic Club Johns Creek, Ga. Purse: $4.5 million Yardage: 6,740; Par: 72 First Round Lizette Salas 34-33_67 -5…

Thursday At Atlanta Athletic Club Johns Creek, Ga. Purse: $4.5 million Yardage: 6,740; Par: 72 First Round

Lizette Salas 34-33_67 -5

Charley Hull 33-35_68 -4

Jeongeun Lee6 34-35_69 -3

Austin Ernst 35-34_69 -3

Jessica Korda 35-34_69 -3

Alena Sharp 34-35_69 -3

Xiyu Lin 33-36_69 -3

Yealimi Noh 35-34_69 -3

Dani Holmqvist 35-34_69 -3

Patty Tavatanakit 33-37_70 -2

Ariya Jutanugarn 34-36_70 -2

Madelene Sagstrom 34-36_70 -2

In Gee Chun 34-36_70 -2

Maria Fassi 34-36_70 -2

Gerina Piller 36-34_70 -2

Dottie Ardina 35-35_70 -2

Giulia Molinaro 35-35_70 -2

Cydney Clanton 37-33_70 -2

Mina Harigae 35-35_70 -2

Nelly Korda 35-35_70 -2

Chella Choi 35-35_70 -2

Nanna Koerstz Madsen 37-33_70 -2

Hyo Joo Kim 36-35_71 -1

Caroline Masson 35-36_71 -1

Anna Nordqvist 37-34_71 -1

Inbee Park 37-34_71 -1

Ryann O’Toole 34-37_71 -1

Esther Henseleit 37-34_71 -1

Hannah Green 35-37_72 E

Angela Stanford 35-37_72 E

Amy Yang 36-36_72 E

So Yeon Ryu 35-37_72 E

Leona Maguire 37-35_72 E

Marina Alex 36-36_72 E

Brittany Lincicome 35-37_72 E

Lydia Ko 37-35_72 E

Yu Liu 37-35_72 E

Sandra Changkija 35-37_72 E

Celine Boutier 35-38_73 +1

Jennifer Chang 35-38_73 +1

Danielle Kang 36-37_73 +1

Minjee Lee 37-36_73 +1

Azahara Munoz 37-36_73 +1

Hee Young Park 37-36_73 +1

Megan Khang 37-36_73 +1

Caroline Inglis 35-38_73 +1

Pornanong Phatlum 36-37_73 +1

Ally Ewing 37-36_73 +1

Lindsey Weaver 38-35_73 +1

Jeongeun Lee 38-35_73 +1

Lauren Kim 37-36_73 +1

Sarah Burnham 34-39_73 +1

Yuka Saso 37-36_73 +1

Lexi Thompson 38-35_73 +1

Albane Valenzuela 35-38_73 +1

Sophia Popov 35-38_73 +1

Jaye Marie Green 37-36_73 +1

Wichanee Meechai 37-36_73 +1

Brittany Altomare 36-37_73 +1

Lindy Duncan 36-37_73 +1

Su Oh 37-36_73 +1

Aditi Ashok 35-38_73 +1

Maria Fernanda Torres 37-37_74 +2

Alison Lee 37-37_74 +2

Mel Reid 37-37_74 +2

Brittany Lang 38-36_74 +2

Brooke M. Henderson 38-36_74 +2

Shanshan Feng 39-35_74 +2

Eun-Hee Ji 38-36_74 +2

Pajaree Anannarukarn 35-39_74 +2

Alisa Rodriguez 33-41_74 +2

Paula Reto 40-34_74 +2

Klara Spilkova 36-38_74 +2

Mariah Stackhouse 37-37_74 +2

Min Seo Kwak 39-36_75 +3

Lauren Coughlin 37-38_75 +3

Mirim Lee 35-40_75 +3

Pernilla Lindberg 37-38_75 +3

Gaby Lopez 36-39_75 +3

Jin Young Ko 36-39_75 +3

Wei-Ling Hsu 37-38_75 +3

Matilda Castren 37-38_75 +3

Cheyenne Knight 38-37_75 +3

Andrea Lee 38-37_75 +3

Luna Sobron Galmes 36-39_75 +3

Sarah Schmelzel 38-37_75 +3

Nasa Hataoka 34-41_75 +3

Georgia Hall 38-37_75 +3

Christina Kim 37-38_75 +3

Marissa Steen 37-38_75 +3

Jennifer Song 39-36_75 +3

Dana Finkelstein 39-36_75 +3

Mo Martin 37-39_76 +4

Gabriela Ruffels 35-41_76 +4

Hinako Shibuno 38-38_76 +4

Stacy Lewis 37-39_76 +4

Sei Young Kim 39-37_76 +4

Jodi Ewart Shadoff 38-38_76 +4

Ayako Uehara 37-39_76 +4

Sung Hyun Park 36-40_76 +4

In Kyung Kim 37-39_76 +4

Perrine Delacour 37-39_76 +4

Janie Jackson 37-39_76 +4

Stephanie Connelly Eiswerth 36-40_76 +4

Moriya Jutanugarn 39-37_76 +4

Bianca Pagdanganan 36-40_76 +4

Kristen Gillman 38-38_76 +4

Ruixin Liu 37-39_76 +4

Elizabeth Szokol 36-40_76 +4

Linnea Strom 40-37_77 +5

Lauren Stephenson 39-38_77 +5

Michelle Wie West 34-43_77 +5

Anne van Dam 38-39_77 +5

Laura Davies 37-40_77 +5

Joanna Coe 39-38_77 +5

Brianna Do 38-39_77 +5

Esther Lee 40-37_77 +5

A Lim Kim 40-37_77 +5

Jasmine Suwannapura 38-39_77 +5

Ashleigh Buhai 39-38_77 +5

Jennifer Kupcho 35-42_77 +5

Jing Yan 38-39_77 +5

Allie Knight 40-38_78 +6

Jiwon Jeon 38-40_78 +6

Emily Kristine Pedersen 36-42_78 +6

Yani Tseng 38-40_78 +6

Cristie Kerr 40-38_78 +6

Amy Olson 41-37_78 +6

Katherine Kirk 37-41_78 +6

Stephanie Meadow 40-38_78 +6

Celine Herbin 38-40_78 +6

Ssu-Chia Cheng 40-38_78 +6

Kristy McPherson 36-42_78 +6

Annie Park 40-38_78 +6

Bronte Law 40-38_78 +6

Sarah Kemp 38-40_78 +6

Kelly Tan 37-41_78 +6

Moira Dunn-Bohls 39-40_79 +7

Haley Moore 40-39_79 +7

Min Lee 41-38_79 +7

Angel Yin 43-36_79 +7

Carlota Ciganda 40-39_79 +7

Mi Jung Hur 40-39_79 +7

Jenny Coleman 37-42_79 +7

Haeji Kang 39-40_79 +7

Caroline Hedwall 40-40_80 +8

Ana Belac 41-39_80 +8

Mi Hyang Lee 39-41_80 +8

Nicole Broch Larsen 39-41_80 +8

Na Yeon Choi 39-41_80 +8

Jane Park 39-42_81 +9

Jenny Shin 41-40_81 +9

Samantha Morrell 37-44_81 +9

Muni He 42-40_82 +10

Tiffany Chan 40-44_84 +12

Ashley Grier 48-39_87 +15

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.