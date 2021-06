LPGA KPMG Women’s Championship Par Scores

Saturday At Atlanta Athletic Club Johns Creek, Ga. Purse: $4.5 million Yardage: 6,740; Par: 72 Third Round Lizette Salas 67-67-67_201 -15…

Saturday At Atlanta Athletic Club Johns Creek, Ga. Purse: $4.5 million Yardage: 6,740; Par: 72 Third Round

Lizette Salas 67-67-67_201 -15

Nelly Korda 70-63-68_201 -15

Patty Tavatanakit 70-71-65_206 -10

Giulia Molinaro 70-70-66_206 -10

Celine Boutier 73-64-69_206 -10

Dottie Ardina 70-70-68_208 -8

Esther Henseleit 71-68-70_209 -7

Madelene Sagstrom 70-68-71_209 -7

Hyo Joo Kim 71-69-70_210 -6

Xiyu Lin 69-71-70_210 -6

Yealimi Noh 69-72-70_211 -5

Austin Ernst 69-71-71_211 -5

Wichanee Meechai 73-67-72_212 -4

Ryann O’Toole 71-69-72_212 -4

Cydney Clanton 70-67-75_212 -4

Alena Sharp 69-68-75_212 -4

Brooke M. Henderson 74-70-69_213 -3

In Gee Chun 70-73-70_213 -3

Leona Maguire 72-70-71_213 -3

Gabriela Ruffels * 76-65-72_213 -3

Yu Liu 72-69-72_213 -3

Nanna Koerstz Madsen 70-71-72_213 -3

Jessica Korda 69-72-72_213 -3

Danielle Kang 73-67-73_213 -3

Charley Hull 68-71-74_213 -3

Lindsey Weaver 73-70-71_214 -2

Gerina Piller 70-73-71_214 -2

Georgia Hall 75-67-72_214 -2

Chella Choi 70-72-72_214 -2

Mina Harigae 70-70-74_214 -2

Sei Young Kim 76-69-70_215 -1

Lexi Thompson 73-70-72_215 -1

So Yeon Ryu 72-70-73_215 -1

Megan Khang 73-73-70_216 E

Ally Ewing 73-70-73_216 E

Inbee Park 71-68-77_216 E

Brittany Lang 74-72-71_217 +1

Albane Valenzuela 73-73-71_217 +1

Luna Sobron Galmes 75-70-72_217 +1

Janie Jackson 76-68-73_217 +1

Dana Finkelstein 75-68-74_217 +1

Michelle Wie West 77-69-72_218 +2

Lauren Stephenson 77-68-73_218 +2

Mariah Stackhouse 74-70-74_218 +2

Lydia Ko 72-72-74_218 +2

Amy Yang 72-72-74_218 +2

Moriya Jutanugarn 76-67-75_218 +2

Yuka Saso 73-70-75_218 +2

Caroline Masson 71-72-75_218 +2

Dani Holmqvist 69-74-75_218 +2

Ariya Jutanugarn 70-72-76_218 +2

Annie Park 78-68-73_219 +3

Minjee Lee 73-72-74_219 +3

Marina Alex 72-69-78_219 +3

Anna Nordqvist 71-70-78_219 +3

Jin Young Ko 75-71-74_220 +4

Alison Lee 74-72-74_220 +4

Jeongeun Lee 73-73-74_220 +4

Christina Kim 75-70-75_220 +4

Su Oh 73-72-75_220 +4

Sarah Burnham 73-71-76_220 +4

Jeongeun Lee6 69-74-77_220 +4

Jennifer Kupcho 77-69-75_221 +5

Perrine Delacour 76-70-75_221 +5

Pajaree Anannarukarn 74-72-75_221 +5

Eun-Hee Ji 74-71-76_221 +5

Lauren Kim 73-72-76_221 +5

Hinako Shibuno 76-70-76_222 +6

Angela Stanford 72-74-76_222 +6

Paula Reto 74-72-81_227 +11

