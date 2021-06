Korn Ferry Tour Rex Hospital Open Scores

Sunday At Wakefield Plantation Country Club Raleigh, N.C. Purse: $650,000 Yardage: 7,257; Par: 71 Final Round (x-won in a playoff…

Sunday At Wakefield Plantation Country Club Raleigh, N.C. Purse: $650,000 Yardage: 7,257; Par: 71 Final Round (x-won in a playoff on first hole)

x-Mito Pereira, $117,000 62-67-67-67_263

Stephan Jaeger, $58,500 66-67-63-67_263

Stuart Macdonald, $34,125 70-64-65-66_265

Taylor Moore, $34,125 68-65-64-68_265

Brandon Harkins, $24,700 67-67-69-63_266

Taylor Dickson, $20,800 67-68-69-63_267

Stephen Franken, $20,800 68-65-67-67_267

Vince India, $20,800 66-69-66-66_267

Mark Anderson, $16,608 66-68-66-68_268

Andrew Novak, $16,608 61-71-64-72_268

Tom Whitney, $16,608 67-67-64-70_268

Chad Ramey, $13,325 68-70-61-70_269

Kyle Reifers, $13,325 69-68-68-64_269

Callum Tarren, $13,325 67-66-67-69_269

Scott Gutschewski, $11,050 67-67-67-69_270

Ben Kohles, $11,050 68-64-70-68_270

Justin Lower, $11,050 69-66-68-67_270

Brian Campbell, $8,515 65-71-68-67_271

David Kocher, $8,515 65-69-68-69_271

Max Rottluff, $8,515 70-65-69-67_271

Kevin Roy, $8,515 64-70-69-68_271

Adam Svensson, $8,515 65-71-70-65_271

Dawie van der Walt, $5,667 64-74-68-66_272

Zecheng Dou, $5,667 68-70-68-66_272

Max Greyserman, $5,667 66-71-66-69_272

J.T. Griffin, $5,667 69-66-69-68_272

Paul Haley II, $5,667 66-69-68-69_272

Trey Mullinax, $5,667 68-68-65-71_272

Taylor Pendrith, $5,667 70-67-70-65_272

Nicholas Lindheim, $4,066 66-70-71-66_273

George Cunningham, $4,066 64-70-67-72_273

Lee Hodges, $4,066 68-65-70-70_273

Rick Lamb, $4,066 66-69-69-69_273

Dan McCarthy, $4,066 66-71-68-68_273

Cameron Percy, $4,066 67-68-70-68_273

Curtis Thompson, $4,066 69-68-68-68_273

Jared Wolfe, $4,066 69-67-70-67_273

Carl Yuan, $4,066 67-70-68-68_273

Paul Barjon, $3,315 68-67-69-70_274

Grant Hirschman, $3,315 68-70-72-64_274

David Lipsky, $3,315 68-67-69-70_274

John VanDerLaan, $3,315 68-69-70-67_274

Chandler Blanchet, $3,006 69-68-71-67_275

Derek Ernst, $3,006 64-66-74-71_275

KK Limbhasut, $3,006 64-69-76-66_275

Davis Riley, $3,006 66-71-70-68_275

Zack Sucher, $3,006 67-70-67-71_275

Brandon Wu, $3,006 67-68-73-67_275

Anders Albertson, $2,792 65-73-72-66_276

Arjun Atwal, $2,792 66-68-74-68_276

Max McGreevy, $2,792 69-69-69-69_276

Grayson Murray, $2,792 69-67-72-68_276

Tyrone Van Aswegen, $2,792 65-73-71-67_276

Zach Wright, $2,792 64-71-73-68_276

Jamie Arnold, $2,698 68-70-71-68_277

Kevin Dougherty, $2,698 69-69-71-68_277

Scott Langley, $2,698 68-69-72-68_277

Seth Reeves, $2,698 66-70-68-73_277

Brian Richey, $2,698 68-70-70-69_277

Brady Schnell, $2,698 69-69-72-67_277

Matt Atkins, $2,626 70-68-71-69_278

Blayne Barber, $2,626 68-68-73-69_278

Rafael Campos, $2,626 66-71-73-68_278

Nicolas Echavarria, $2,626 70-68-67-73_278

Shad Tuten, $2,626 69-66-68-75_278

Erik Barnes, $2,555 67-70-72-70_279

Roberto Díaz, $2,555 69-67-71-72_279

Brad Fritsch, $2,555 66-71-74-68_279

Jack Maguire, $2,555 69-66-71-73_279

Andy Pope, $2,555 70-68-71-70_279

Carson Young, $2,555 71-67-72-69_279

Peter Uihlein, $2,509 68-70-74-68_280

Pontus Nyholm 66-72-72-70_280

Wade Binfield, $2,477 69-68-74-70_281

Billy Kennerly, $2,477 70-68-69-74_281

Whee Kim, $2,477 63-74-73-71_281

Brett Stegmaier, $2,477 69-68-72-72_281

Kyle Jones, $2,425 69-69-73-71_282

Jim Knous, $2,425 71-67-70-74_282

Ryan McCormick, $2,425 67-69-77-69_282

Cameron Young, $2,425 70-66-71-75_282

Harry Hall, $2,386 71-66-70-76_283

Michael Miller, $2,386 68-69-74-72_283

Bobby Bai, $2,366 66-71-78-70_285

Alvaro Ortiz, $2,353 67-71-73-79_290

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.