Korn Ferry Tour Rex Hospital Open Par Scores

Thursday At Wakefield Plantation Country Club Raleigh, N.C. Purse: $650,000 Yardage: 7,257; Par: 71 First Round Suspended (126 golfers DNF)…

Thursday At Wakefield Plantation Country Club Raleigh, N.C. Purse: $650,000 Yardage: 7,257; Par: 71 First Round Suspended (126 golfers DNF)

Andrew Novak 29-32_61 -10

Charlie Saxon 33-31_64 -7

Arjun Atwal 34-32_66 -5

Nicholas Lindheim 35-31_66 -5

Zack Sucher 31-36_67 -4

Peter Uihlein 32-36_68 -3

Ben Silverman 33-35_68 -3

Drew Weaver 34-34_68 -3

Brandon Crick 35-33_68 -3

Trey Mullinax 36-32_68 -3

Fabián Gómez 34-34_68 -3

Lee Hodges 35-33_68 -3

Scott Langley 37-31_68 -3

Blayne Barber 34-34_68 -3

Roberto Díaz 35-34_69 -2

Grayson Murray 34-35_69 -2

Austin Smotherman 33-36_69 -2

Curtis Thompson 35-34_69 -2

Shawn Stefani 36-34_70 -1

Dylan Wu 35-35_70 -1

Steve LeBrun 36-34_70 -1

John Oda 37-33_70 -1

Sangmoon Bae 35-35_70 -1

Jim Knous 36-35_71 E

Curtis Luck 36-35_71 E

Evan Harmeling 36-36_72 +1

Jim Renner 37-35_72 +1

Alex Prugh 39-33_72 +1

Tommy Gainey 38-34_72 +1

John Chin 36-36_72 +1

Did Not Finish Round

Mito Pereira

David Kocher

Zach Wright

KK Limbhasut

Seth Reeves

Max Greyserman

Ryan McCormick

Bobby Bai

Marcelo Rozo

Taylor Moore

Stephen Franken

Taylor Dickson

Zecheng Dou

Justin Lower

Joshua Creel

Paul Barjon

Max Rottluff

Michael Miller

Trevor Cone

Nick Voke

Stuart Macdonald

Eric Cole

Matt Atkins

Will Cannon

Pontus Nyholm

Billy Kennerly

Kyle Jones

Brad Hopfinger

Shad Tuten

Chandler Blanchet

J.T. Griffin

Drew Czuchry

Tyson Alexander

Robert Garrigus

Augusto Núñez

Harrison Endycott

Harry Hall

Chris Naegel

Brad Schneider

Dominic Bozzelli

Joey Garber

Chase Wright

Greyson Sigg

Ryan Ruffels

Linus Lilliedahl

Carson Young

Mulbe Dillard, IV

Greg Yates

Anders Albertson

Will Wilcox

Jimmy Stanger

Davis Riley

Mark Anderson

Wade Binfield

Rhein Gibson

Julián Etulain

Chad Ramey

Cameron Percy

Brett Stegmaier

Jamie Arnold

Dan McCarthy

Erik Compton

Taylor Pendrith

Cameron Young

Rick Lamb

Tag Ridings

Jared Wolfe

Derek Ernst

Grant Hirschman

Brandon Wu

Rafael Campos

Dawie van der Walt

Brady Schnell

Tyrone Van Aswegen

George Cunningham

Paul Haley II

Carl Yuan

Ryan Blaum

Stephan Jaeger

Ben Kohles

Brandon Harkins

Luke Guthrie

Johnson Wagner

Kyle Reifers

Hayden Buckley

Max McGreevy

Martin Piller

Scott Gutschewski

Brian Campbell

Nicolas Echavarria

Adam Svensson

David Lipsky

Brett Coletta

Kevin Dougherty

Whee Kim

Theo Humphrey

Conrad Shindler

Rico Hoey

Patrick Fishburn

Vince India

Tom Whitney

Mark Baldwin

David Skinns

Callum Tarren

Jake Knapp

Erik Barnes

Jack Maguire

Brian Richey

Kevin Roy

Alex Chiarella

Patrick Flavin

Braden Thornberry

James Nicholas

Daniel Miernicki

Jordan Niebrugge

Chip McDaniel

Mickey DeMorat

Andy Pope

John VanDerLaan

Robby Ormand

Brad Fritsch

Zachary Edmondson

Keenan Huskey

Alvaro Ortiz

Brinson Paolini

Tommy Gibson

Leaderboard at time of suspension

SCORE THRU

Andrew Novak -10 18

Mito Pereira -8 16

Charlie Saxon -7 18

David Kocher -6 17

Zach Wright -6 14

K.K. Limbhasut -6 14

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.